Nachdem er seinen Daumen verlor: Australier trägt seinen grossen Zeh an der Hand

Ein 20-jähriger Australier musste sich einer irren Operation im australischen Sydney unterziehen. Nachdem Zac Mitchell im April auf einer Viehfarm seinen Daumen verloren hatte, wurde dieser ersetzt - durch seinen Zehen! Mit dreimonatiger Verspätung hat der Bullenreiter seine Geschichte nun publik gemacht.

So soll auf einer abgelegenen Rinderfarm im Westen Australiens ein Bulle so fest gegen seinen Daumen getreten und ihn gegen einen Zaun gepresst haben, dass dieser von der Hand abgetrennt wurde. «Mein Daumen hing noch an dem Zaun, als ich wieder aufstand», erinnert sich Mitchell dem australischen Rundfundsender «ABC». Weil das nächste Krankenhaus fünf Stunden entfernt war, kühlte der junge Mann seinen abgerissenen Daumen schnell ab und machte sich auf den Weg. Doch auch dort konnte sein Daumen nicht wieder angenäht werden.

Der 20-Jährige wurde schliessslich in eine Spezialklinik in Sydney gebracht, wo die anwesenden Ärzte beschlossen, Mitchells Zeh zu amputieren und ihn als Ersatz für den verlorenen Daumen zu nutzen. Für den behandelten Chirurg, Sean Nicklin, seien nämlich die Vorteile des wiedergewonnenen Daumens grösser als der Verlust des Zehs.

So soll Mitchell nun weiter behandelt werden und in etwa einem Jahr seinen neuen «Daumen» fühlen können. Ausserdem habe die Transplantation 95 Prozent Erfolgschancen. Was den Fuss angehe, so kämen die meisten Leute gut damit zurecht, wenn ihnen ein Zeh fehle - zumindest was alltägliche Dinge wie Laufen angehe. Auch Mitchell selbst bestätigt: «Bis jetzt bin ich noch nicht hingefallen.» Na dann...