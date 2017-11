Nachdem er seinen Führerschein verlor: Reiseagentur nimmt Betrunkenen auf die Schippe

Wer schon einmal betrunken war, kennt die Situation: Nach einer gewissen Zeit (und ein paar Drinks) tut man einfach das, was man eben tun möchte. Ohne Hemmungen und ohne Zweifel.

William Armstrong aus dem englischen Cheltenham hat ebenfalls zu tief ins Glas geschaut und dabei sogar seinen Führerschein verloren. Die Reiseagentur «Flight Center – Business Travel» fand das Billett und erlaubte sich einen kleinen Spass:

Sie schickten Williams seine «Reiseunterlagen». Darin enthalten: Eine Reisebestätigung für einen First-Class-Flug auf die Malediven für rund 7000 Schweizer Franken. Hatte der Junge im Suff Ferien gebucht?

Natürlich nicht. Auf der dritten Seite klärt Steve, Mitarbeiter der Agentur, auf: «Nur ein kleiner Scherz. Wir haben deinen Führerschein vor unserem Laden gefunden und dachten, den brauchst du sicher noch.»

PR-Aktion hin oder her - ihr Ziel hat die Reiseagentur jedenfalls erreicht. Der Tweet ging viral und Williams wird bei seiner nächsten Ferienplanung bestimmt an Steve und Co. denken.