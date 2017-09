Nachfrage fünfmal höher als Angebot: Hanfzigi-Hersteller kommt mit der Produktion nicht nach

Die Hanfzigaretten, die es seit zwei Monaten bei Coop zu kaufen gibt, erfreuen sich grosser Beliebtheit. Einer so grossen, dass der Hersteller nicht mit der Produktion nachkommt.

«Die Leute rennen uns die Türen ein und leider machen wir die Leute auch etwas verrückt, weil sie drei-fünf Wochen auf das Produkt warten müssen. Das war überhaupt nicht das Ziel. Wir haben schon gedacht, dass wir einen guten Coup mit diesem Produkt landen, aber dass es so einschlägt, hätten wir nicht gedacht. Sonst hätten wir uns anders vorbereitet», sagt der Gründer der Firma Koch & Gsell, Roger Koch, gegenüber Radio Energy.

Man habe zwar mehr Personal eingestellt und neue Maschinen besorgt, trotzdem kämpfe man immer noch mit Lieferengpässen. Denn die Nachfrage nach den legalen Hanfzigaretten unter dem Namen «Heimat» sei fünfmal so hoch wie die aktuelle Produktionskapazität.

Neue Märkte

Trotzdem denkt Koch jetzt schon an den Export. «Ich gehe davon aus, dass es nächsten Frühling ein Thema sein könnte», sagt er. Die zweite Exportlinie würde aber nur infrage kommen, wenn der Boom in der Schweiz weiter anhält, und man so die erste Linie auslasten kann. (man)