«NEIN, Ich bin dein Vater»: 10 Star-Wars-Fakten, die du vielleicht noch nicht kanntest

1. «Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache»

Der Satz «Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache» („I have a bad feeling about this“) wurde in jedem der erschienenen Star-Wars-Filme gesagt. Achte im Kino doch mal darauf, du findest ihn bestimmt.

2. 20 Minuten Ruhm

Der Kopfgeldjäger Boba Fett ist einer der beliebtesten Charaktere des Star-Wars-Universums. Von ihm werden die meisten Action-Figuren verkauft.

In der ganzen Original-Trilogie hat der Kopfgeldjäger allerdings nur 20 Minuten Screen-Zeit, sagt kein einziges Wort und stirbt einen ziemlich unrühmlichen Tod. Was genau ihn so beliebt macht, weiss niemand so genau. Trotzdem ist klar: Effektiver hat noch niemand seine zwanzig Minuten Ruhm genutzt.

3. «Luke, ich bin dein Vater»

Star Wars hat einige berühmte Zitate hervorgebracht. Darth Vaders Enthüllung «Luke, ich bin dein Vater» ist wohl eines der Bekanntesten der Filmgeschichte. Allerdings ist es gar nicht so im Film vorgekommen. Tatsächlich sagt der Sith nämlich «Nein, ich bin dein Vater».

4. «Ich liebe dich», «Ich weiss»

Schauspieler Harrrison Fords Spontanität verdanken wir ein weiteres fantastisches Star-Wars-Zitat. Auf Prinzessin Leias «Ich liebe dich» antwortet Han Solo «Ich weiss». Nach Drehbuch sollte er ursprünglich bloss «Ich liebe dich auch» antworten. Das war dem Schauspieler aber zu langweilig und so wurde er erfinderisch.

5. Yoda sollte «Minch» heissen

In einer der ersten Fassungen des Drehbuches sollte Yoda «Minch» heissen. Den neuen Namen, zum Glück er bekommen hat.

6. Das Lila-Lichtschwert

Ursprünglich sollten die Lichtschwerter der Jedi grün oder blau sein und die der Sith rot. Der Schauspieler Samuel L. Jackson, im Film bekannt als Mace Windu, bat dann aber um eine lila Waffe. Er wollte sich auf der Leinwand im Schlachtgetümmel leichter erkennen.

7. Yodas Zehen verändern sich

Je nachdem, welchen Film du gerade schaust, hat Yoda entweder vier oder drei Zehen. Sehr komisch...

8. Ist Darth Vader Holländer?

Vader bedeutet auf holländisch Vater. Somit heisst der Sith also der dunkle Vater.

9. Chewbaccas Tier-Stimme

Chewbaccas Stimme ist ein elektrischer Mix aus sterbenden Tier-Geräuschen. Unter anderem von Bären, Walrossen, Löwen, und Dachsen.

10. Alles nur Fake-Klone

Von den tausend Klonekriegern, die man in Episode I und II kämpfen sieht, ist kein einziger von einem echten Menschen gespielt. Sie sind alle Computer animiert.

Ab 14. Dezember im Kino!

www.starwars-thelastjedi.ch

Mittwoch, 13. Dezember 2017 KITAG CINEMAS Abaton A, Zürich Ab 19.00 Uhr Apéro Riche 20.00 Uhr Filmstart

Sprache Edf - Spieldauer 150 Minuten

Partner