Neuartige Hotbox: Polizei fand kiffende Teenies im Papiercontainer

Die Polizisten der Stadt Peine in Norddeutschland staunten nicht schlecht, als sie am 12. Juli mitten in der Nacht wegen einer Lärmstörung auf den Parkplatz der örtlichen Rewe-Filiale ausrücken mussten. Denn was sie dort vorfanden, war zunächst einmal rein gar nichts. Trotzdem hörten sie laute Stimmen.

Nach einigem Suchen wurden die Beamten auf den grossen Papiercontainer aufmerksam, der auf dem Parkplatz stand. Von dort schienen die Stimmen zu kommen.

Als sie den Container geöffnet hatten, entdeckten sie darin, nebst einer dicken Cannabis-Rauchwolke, drei Jungs im Alter von 16, 17 und 18 Jahren, die einen Joint rauchten. Bei einer anschliessenden Durchsuchung fanden die Polizisten weitere Betäubungsmittel.

Obwohl die aussergewöhnliche Hotbox auch bei den Polizisten für Schmunzeln gesorgt hat, wird gegen die Jugendlichen nun wegen Erwerb und Besitz von Betäubungsmitteln ermittelt.