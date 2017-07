Damit das Baby (11 Monate) in den USA behandelt werden kann: Greencard für todkranken Charlie

Vergangenen Montag hat der US-Arzt Dr. Michio Hirano, den elfmonatigen Säugling im Krankenhaus besucht und sich mit seinen Ärzten beraten. Der Spezialist möchte in den USA eine experimentelle Therapie an Charlie durchführen, die sein Leben vielleicht retten könnte.

Dr. Hirano führte zahleiche Tests mit Charlie durch und teilte mit, das Baby habe alle vom Richter angeordneten Untersuchungen überstanden. Weitere Tests sollen folgen. Der Spezialist behauptet, es gäbe eine zehnprozentige Chance, dass seine Behandlung Charlies Hirnschäden rückgängig machen könnte. Die Überlebenschance des Babys sei nicht «verschwindend gering», wie bisher von den Ärzten beschrieben.

Allerdings soll Dr. Hirano die britischen Ärzte nicht überzeugt haben. Sie bestehen weiterhin darauf, dass die Geräte, die den kleinen Patienten am Leben erhalten, abgestellt werden sollen. Am 25. Juli wird der zuständige Richter in London entscheiden, ob Dr. Hirano Charlie behandeln darf oder die Maschinen abgestellt werden.

Charlies Eltern Connie Yates und Chris Gard sind voller Hoffnung. Über 1,5 Millionen Franken haben sie für die Behandlung gesammelt. Die Mutter hat sich in einer berührenden Nachricht an den US-Arzt gewendet: «Chris und ich sind so dankbar, dass sich Dr. Hirano Zeit genommen hat, unseren Charlie anzusehen. Unser Bub ist immer noch in stabilem Zustand. Wir sind an seiner Seite und zufrieden, dass er weder leidet noch Schmerzen hat. Als Charlies liebende Eltern machen wir das Richtige, indem wir alle Behandlungsmöglichkeiten ausloten.»

Irreparable Hirnschäden

Der elf Monate alte Bub leidet an einer seltenen genetischen Erkrankung, die in der Fachsprache mitochondriales DNA-Depletionssyndrom (MDDS) genannt wird. Dabei wird insbesondere das Gehirn in Mitleidenschaft gezogen. Charlie soll blind und taub sein und muss künstlich beatmet und ernährt werden.

Letzten Monat hatten die Gerichte durch alle Instanzen entschieden, dass die lebenserhaltenden Massnahmen für den elf Monate alten Bub gegen den Willen der Eltern eingestellt werden sollen. Er habe bereits irreparable Hirnschäden und solle in Würde sterben.

Charlie darf in die USA

Kriegt er die Erlaubnis des Londoner Richters, darf Charlie in die USA einreisen, um sich dort behandeln zu lassen. Der US-Kongress hat ihm und seiner Familie ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht in den USA zugesagt. Das teilte der republikanische Abgeordnete Jeff Fortenberry auf Twitter mit.

We just passed amendment that grants permanent resident status to #CharlieGard and family so Charlie can get the medical treatment he needs. — Jeff Fortenberry (@JeffFortenberry) 2013-07-22 14:22:09.0

Ist Charlie jetzt Amerikaner?

Experten überlegen jetzt sogar, ob Charlie durch die amerikanische Greencard nicht mehr an britische Gesetze gebunden sein könnte. Damit hoffen sie, einen negativen Entscheid des Gerichts am 25. Juli vielleicht übergehen zu können.