Neue Kolumne: Grenzenlos: Das freie Leben als digitaler Nomade

Ich bin Manuel, ein digitaler Nomade aus der Schweiz und bin davon überzeugt, dass die Tage des geregelten Arbeitstages gezählt sind. Ok, ich weiss was du jetzt denkst: typischer Millennial. Aber ganz ehrlich: ich glaube, dass ich mit dieser Ansicht nicht alleine bin. Im Gegenteil. Schau dir doch einfach mal die ganzen jungen Leute der Generation Y an, die jetzt in ihr Arbeitsleben starten und den Wirbel um den «von-überall-aus-arbeiten»-Lifestyle.

Früher hatte ich auch einen normalen Bürojob, aber schon damals habe ich mir ein Hintertürchen offen gehalten. Versteh mich nicht falsch, ich fand meinen Job super, nur der Lebensstil war einfach nicht mein Ding. Warum soll ich ins Büro gehen, wenn ich alles auch von zuhause aus im Schlafanzug erledigen kann? Ich bin sowieso die ganze Zeit am Laptop und am Handy - diese beiden Dinge und natürlich eine schnelle Internetverbindung sind alles was ich für meinen Digital-Marketing-Job brauche.

Macht es mich kreativer, im Büro zu sein und an die Wand zu starren? Niemals. Aber was mich wirklich motiviert, ist die Freiheit zu haben von überall aus wann und wie ich will zu arbeiten und dabei die Welt zu entdecken.

Was ist überhaupt ein digitaler Nomade?

Ein digitaler Nomade ist jemand, der dank entsprechender Technik selbstständig sowie ortsunabhängig arbeitet. Da es für diese Personen völlig irrelevant ist, von wo aus die Arbeit erledigt wird, können sie wie moderne Nomaden leben - die Welt bereisen, von einem Ort zum anderen unterwegs sein - und währenddessen ihren Lebensunterhalt verdienen.

Dem Internet sei Dank hat sich die Welt komplett verändert. Wenn man früher noch in einem gewöhnlichen Büro anwesend sein musste, kann man heute sämtliche Aufgaben von Cafés, Coworking Spaces, Flughäfen, Zügen oder einfach von zuhause aus erledigen. Inzwischen kann wirklich jeder ein digitaler Nomade werden!

Die nackte Wahrheit

Wenn man das Reisen zu wunderschönen Orten mal beiseite lässt, ist es definitiv kein Zuckerschlecken, ein digitaler Nomade zu werden. Du solltest dir einen genauen Plan machen und dich auch darauf vorbereiten zu scheitern. Du verlässt deine Familie und Freunde und mit ihnen auch gewisse Annehmlichkeiten und deinen gewohnten Komfort. Es wird eine Herausforderung, Freundschaften zu schliessen und eine Tagesroutine zu etablieren. Du brauchst eine gehörige Portion Disziplin und den unbändigen Willen richtig Gas zu geben.

Aber genau dadurch wirst du Erfahrungen machen, die dein Leben extrem bereichern. Ich will dich nicht zu diesem Lifestyle bekehren und dir sagen, du sollst dir sofort einen One-Way-Flug buchen. Ich möchte nur meine Erfahrung meiner zwei Jahre als digitaler Nomade mit dir teilen und dich im besten Falle inspirieren und dir zeigen, wie du das auch schaffen kannst.

Auf gehts!

Du denkst jetzt vielleicht, du bringst nicht die nötigen Voraussetzungen mit. Es kann tatsächlich auch sein, dass sich dein momentaner Job nicht zum ortsunabhängigen Arbeiten eignet. Aber glaub mir, du kannst jederzeit entsprechende Fähigkeiten erlernen und dir somit sämtliche Türen in der digitalen Welt öffnen. Für alles gibt es eine Lösung. Wenn du also wirklich als digitaler Nomade durchstarten willst ist heute die beste Zeit loszulegen!

Hast du keine Lust mehr auf deinen jetzigen Job, willst über den Tellerrand schauen und wissen, ob der Lifestyle eines digitalen Nomaden etwas für dich ist? Dann schau dich auf meiner Seite um und verpasse nichts auf meinem Blog mrdigitalnomad.com.