Neue Kolumne: Grenzenlos: Die verschiedenen Typen der digitalen Nomaden

Manuel Schuster (27) hängte seinen Schweizer Job an den Nagel, um neu als digitaler Nomade zu leben. Heute arbeitet er gerne mal am Strand in den Philippinen und wird dir ab jetzt jede Woche erzählen, wie das Leben als digitaler Nomade so ist - und wie du selbst einer werden kannst!

