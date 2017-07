Neues AI-App von Prisma: «Sticky» macht Sticker-Basteln zum Kinderspiel

Seit gestern gibts für iOS was Neues von der Startup-Firma Prisma: Das «Sticky»-App. Es ist ein «Artificial Intelligence»-App, welches aus Selfies stilisierte und/oder animierte Stickers macht, die man auf Social Media teilen kann.

Durch Sticky wird das Kreieren von Stickers sowie das Basteln von Gifs zum Kinderspiel. Für das Letztere muss man nur auf den Knopf drücken, Kurz ein paar Grimassen schneiden oder ein bisschen vor der Kamera rumspringen und wieder loslassen. Der Hintergrund verschwindet und man kann ihn durch jegliche Farben ersetzen, sowie farbigen Text hinzufügen. Fürs Gesicht kann man dazu auch noch verschiedene Effekte auswählen. Schon entsteht daraus ein Gif, das man unter anderem auf Facebook und WhatsApp teilen kann.

Wie Mitbegründer Aram Airapetyan TechCrunch erklärte, funktioniert das App so, dass neuronale Netze verschiedene Objekte auf dem Bild oder Video erkennen können. «Das ist alles was wir brauchen. Dann können wir nämlich den Hintergrund rausschneiden und der Sticker ist ready» so Airapetyan.

Zukünftig sollte es im App noch mehr Hintergrundoptionen geben, wie zum Beispiel die Möglichkeit, Fotos als Hintergrund auszuwählen.

Doch noch ist die Technologie noch nicht ganz perfekt. Haare und verschiedene Lichtverhältnisse können bei der «cut-out» Funktion Verwirrung auslösen. Wenn man sich aber ein bisschen an das App gewöhnt hat, weiss man, wie die besten Resultate entstehen.

Zurzeit gibts das App nur für iOS aber Android-User müssen sich nicht allzu lange gedulden: Schon in eins bis zwei Wochen soll Sticky auch für Android Geräte erhältlich sein.