Neurowissenschaftler klärt auf: Diese Gefahren drohen bei zu wenig Schlaf

1. Schlaflos und hungrig

Das Forscherteam von Matthew Walker hat anhand von Gehirnscans von gesunden, normalgewichtigen Menschen die Korrelation von Schlafdauer und Ernährungsverhalten untersucht. Dabei mussten sich die Probanden aus einer Auswahl für einen Snack entscheiden, nachdem sich genug oder zu wenig geschlafen hatten. Leute mit mangelnder Nachtruhe wählten Lebensmittel mit durchschnittlich 600 Kalorien mehr, als solche, die genügend Erholung hatten.

2. Finger weg von der Schlummertaste

Während der Nacht befindet sich der Körper in verschiedenen Schlafphasen. Wenn der Wecker klingelt, wird in der Regel die REM-Phase unterbrochen. Wenn man statt aufzustehen weiter schläft, fängt man einen neuen Schlafzyklus mit einer Non-REM-Phase an. Klingelt der Wecker erneut, passiert das demnach inmitten eines Schlafzyklus, als die Cortisol- und Testosteronwerte abfallen. Schlaftrunkenheit und ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die Folgen. Ausserdem will man den schlimmsten Moment des Tages wohl kaum achtmal nacheinander erleben.

3. Zwei-Phasen-Schlaf

Unsere Vorfahren entwickelten ein Schlafverhalten, das optimal für die Erholung von unserem Körper ist - sieben Stunden Schlaf in der Nacht und 30 bis 60 Minuten am Nachmittag. In den meisten Ländern und Kulturen gehört eine Siesta nicht (mehr) zur täglichen Praxis. Seit der Jahrtausendwende auch bei vielen Griechen. Eine Studie der Harvard Universität hat die Auswirkungen dieses radikalen Wandels bei mehr als 23'000 erwachsenen Griechen untersucht. Bei denjenigen, die keinen Nachmittagsschlaf mehr hielten, stieg die Chance, an einer Herzkrankheit zu sterben innerhalb von sechs Jahren um 37 Prozent. Der Vergleich der Daten von Einwohnern der Insel Ikaria, wo eine Siesta nach wie vor üblich ist, mit denjenigen der Amerikaner, die nur in der Nacht zur Ruhe kommen, zeigte ein erschreckendes Resultat. Die Ikarianer werden viermal häufiger mindestens 90 Jahre alt. Die Insel wird scherzhaft als ein Ort genannt, wo «die Menschen vergessen haben zu sterben».

4. Kein Schlaf, keine Leistung

Wie hängt die Schlafdauer mit der effektiven Leistung von Athleten zusammen? In verschiedenen Studien sind Forscher dieser Frage nachgegangen. Wenn ein Sportler weniger als acht Stunden und besonders weniger als sechs Stunden Schlaf bekommt, ist er am nächsten Tag bis zu drei Mal schneller erschöpft. Die Messungen ergaben negative Ergebnisse in den Bereichen Muskelkraft, Lungenarbeit und maximale Höhe bei einem Hochsprung. Auch kühlt sich der Körper langsamer ab.

5. Mit Killer-Zellen gegen Krebs

Das Hormon Cortisol, welches vor allem am frühen Morgen ausgeschüttet wird, reguliert die körpereigenen Abwehrkräfte. Die als «natürliche Killer-Zellen» bekannten Immunzellen bekämpfen Krebs. Bei einem Schlafmangel verlieren die Killer-Zellen ihre Effektivität und der Körper somit seine Fähigkeit, sich gegen Tumorzellen zu wehren.

Auch das Hormon Melatonin, das während des Schlafs produziert wird, bekämpft freie Radikale im Körper. Die gesundheitsschädlichen Moleküle attackieren die DNA und können krebsfördernde Mutationen hervorrufen.

Der Psychologe Michael Irwin von der Universität in Los Angeles fand heraus, dass junge Männer bereits nach nur einer Nacht mit vier Stunden Schlaf 70 Prozent dieser Immunzellen verlieren.

Eine andere europäische Studie mit 25'000 Probanden zeigte, dass diejenigen Personen, die sechs oder weniger Stunden schlafen, einem 40 Prozent höheren Risiko, an Krebs zu erkranken, ausgesetzt sind, als diejenigen, die sich mindestens sieben Stunden ausruhen.

Neben Stress, unnötigen Lichtquellen oder ungeeigneter Temperatur können auch falscher Kaffee-Konsum und der Schlafort die Qualität der Erholung beeinflussen, wie Walker weiter schreibt.

Die Kaffee-Falle

Die chemische Verbindung Adenosin entscheidet darüber, ob wir fit und munter oder träge und schläfrig sind. Denn sie blockiert die belebenden Neurotransmitter und wirkt damit schlafinduzierend. Bei den meisten Menschen kommt es zu einer hohen Konzentration an Adenosin nach zwölf bis 16 Stunden Wachzustand. Das darauffolgende Schlafsignal kann man mit Koffein eindämmen. Die entsprechenden Gehirnrezeptoren werden mit dessen Hilfe deaktiviert. Die Wirkung des Koffeins setzt in der Regel rund 30 Minuten nach dem Trinken ein. Das Problem ist, dass diese länger andauert, als uns manchmal lieb ist. Die Halbwertszeit von Koffein beträgt nämlich fünf bis sieben Stunden. Damit wird ausgerechnet, wie lange der Körper braucht, um 50 Prozent der Stoffkonzentration abzubauen und die Wirkungskraft der Substanz zu reduzieren. Wenn man also nach dem Abendessen um 19.30 Uhr eine Tasse Kaffee trinkt, zirkuliert nachts um 1.30 Uhr immer noch die Hälfte des Koffeins in unserem Gehirn. Das Leberenzym Cytochrom P450 1A2 baut das Koffein ab. Je nach genetischer Veranlagung geht es bei manchen Menschen schneller. Diese haben dann auch keine Mühe, nach dem Znacht-Espresso schnell einzuschlafen. Wenn man jedoch nicht zu diesen Personen gehört, sollte man mit der Menge des Kaffees vorsichtig umgehen, um keine Schlaflosigkeit zu riskieren.

Zu Hause ists am besten

Wenn man zum ersten Mal an einem fremden Ort schläft, wie zum Beispiel in einem Hotel, ist man am nächsten Tag häufig unausgeruht. Schuld daran ist ein Schutzmechanismus in unserem Gehirn. Die linke Gehirnhälfte bleibt dabei ein wenig wacher als die rechte, um potentielle Gefahren der neuen Umgebung erkennen zu können. Hat sich das Gehirn erstmals an die Umgebung gewöhnt, schlafen dann auch beide Hälften gleich tief.

Der Artikel erschien ursprünglich auf «Dailymail.co.uk».