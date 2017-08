Das Tier im Wein

Gerade für veganer ist es wichtig, dass sie bei allem was sie essen und trinken vorab wissen, ob es irgendwelche Stoffe beinhaltet, die sie nicht zu sich nehmen möchten. Allerdings gibt es beim Wein im Moment noch keine Deklarationspflicht für gewisse Stoffe. Während nach europäischem Weingesetz Zusätze wie Lysozym, Albumin und Casein ab einem Grenzwert von 0.25 mg pro Liter auf dem Etikett ersichtlich sein müssen, besteht für Gelatine, tierische Eiweisse und andere Schönungsmittel nach wie vor keine Deklarierungspflicht.

Meist denkt man ja gar nicht erst so weit. Wein nicht vegan? Warum denn nicht? Schliesslich handelt es sich bei diesem Getränk doch nur um den Saft von Trauben, der mithilfe von Hefe vergoren wird. Richtig, das ist sicherlich im weitesten Sinne der Ursprung des Weins. Allerdings kann es während dem Produktionsprozess immer mal wieder vorkommen, dass der Wein Trübstoffe oder grobe Partikel drin hat, die Gerbstoffe zu stark sind oder auch gewisse Gerüche drin hat, die der Winzer nicht möchte. Anstatt jetzt seinen ganzen Wein ausschütten zu müssen ist es erlaubt den Wein zu schönen, also mit den erlaubten Zusatzstoffen zu «reinigen» und so zu verbessern.

Nicht vegane Stoffe im Wein

Für diesen Schönungsprozess gibt es ganz unterschiedliche Hilfsmittel, viele davon eben nicht vegan. Mit Casein, dem Proteinanteil aus der Milch, der für die Käseherstellung genutzt wird, können Trübstoffe gebunden oder Fehltöne behandelt werden. Essigstich zum Beispiel, ein Weinfehler, der durch Essigsäure-Bakterien entsteht, die sich auf verletzten Trauben abgesetzt haben. Auch tierische Gelatine, Eiklar und getrocknete Schwimmblasen von Fischen sind ein sehr beliebtes Klärungsmittel, um Trübstoffe und grobe Partikel zu binden. Sie sinken dann auf den Tankboden und werden später ausfiltriert.

Wie wird veganer Wein hergestellt?

Diese Frage ist einfach zu beantwortet, birgt aber ein paar Tücken, da es hier auch auf gewisse Punkte in der Interpretation beziehungsweise im Gesetz ankommt. Grundsätzlich gilt ein Wein als vegan, wenn er auf die oben beschriebenen tierischen Zusätze verzichtet, mit denen der Wein geschönt wird. Als Alternative stehen zahlreiche natürliche Produkte zur Verfügung, mit dem Wein gefiltert und geschönt werden kann.

Veganer Wein wird beispielsweise mit Aktivkohle behandelt, deren reinigende Wirkung bei der Beseitigung von Farb-, Geruchs- und Geschmacksfehlern eine grosse Rolle spielt. Auch natürliche Sedimentation ist ein immer beliebteres Verfahren, bei dem mithilfe von Zentrifugalkraft Partikel und Trübstoffe zu Boden sinken. Dieser Bodensatz kann dann später durch Filtration entfernt werden. Bentonit, eine Mischung aus verschiedenen Tonmineralien, oder tierische Gelatine sind weitere Zusätze, die es dem Winzer erlauben vegan zu produzieren.

Es bleibt die kontroverse Frage des richtigen Düngemittels. Werden die Reben mit einem tierischen Dünger behandelt, ist der Wein dann nicht mehr vegan? Synthetische Düngemittel habe wiederum das Problem, dass sie nicht überall erlaubt sind. Ausserdem muss man sich fragen, ist chemisches Düngemittel besser, wenn es dafür nicht tierisch ist?

Vegan und Bio haben einen schlechten Ruf

Zwar gibt es schon zahlreiche Winzer, deren Weine biologisch oder vegan sind und immer mehr kommen dazu, ausgezeichnet auf der Etikette wird das aber nach wie vor viel zu selten. Man fürchtet Rückschläge im Verkauf, da «Bio» und «vegan» noch immer einen Ruf haben von schlechterer Qualität zu sein. Also verzichten einige Winzer nach wie vor darauf, ihre Etiketten entsprechend zu ergänzen.

Auf der anderen Seite haben viele Winzer erkannt, dass es nicht nur ein Trend ist, sondern ihr Wein sogar von den schonenden veganen Methoden profitiert. Der Ausbau dauert nur eben ein bisschen länger, weshalb höchstwahrscheinlich nach wie vor viele Produzenten die Schiene mit den schnelleren Methoden mit tierischen Zusätzen fahren. Das könnte und wird sich in nächster Zeit immer mehr ändern, online und auch in Restaurants wird immer mehr danach gefragt.

Vegane Weintipps

Sie suchen vegane Weine? Dann haben wir für Sie ein paar spannende Tipps zu veganen Weinen, die eben nicht alle zwingend auch als solche ausgezeichnet sind. So wissen Sie mit Sicherheit, dass Sie nichts im Glas haben, was für Sie nicht reingehört. Übrigens sind diese Weine für jedermann zu empfehlen.

Grüner Veltliner Löss 2014

Ein herrlicher Grüner Veltliner, der zum Apéro und zur asiatischen Küche passt. In Akazienfässern ausgebaut und ohne jegliche Filtration abgefüllt.

Preis: CHF 64.90 / 6 Flaschen

Grüner Veltliner Goldberg 2014

Ein weiterer schöner Veltliner aus dem Burgenland. Ausgebaut im Stahltank, passt mit moderater Säure zum Apéro, Bratengerichten mit Würze und wenn es nicht vegan sein muss sehr gut zu weissem Fleisch.

Preis: CHF 89.90 / 6 Flaschen

Riesling Eisenhut 2014

Auch dieser Riesling vom Weingut Diwald ist zu 100 % vegan. Er ist fruchtig und mineralisch, passt sehr gut zu Geräuchertem, Pilzgerichten und Sprossenallerlei.

Preis: CHF 89.90 / 6 Flaschen

Pornfelder vom Mann mit Hut 2015

Produzent Lukas Wein nennt seine Dornfelder-Cuvée einfach Pornfelder! Passt ideal zur veganen Küche, aber auch gegrilltes Fleisch begleitet er gerne.

Preis: CHF 69.90 / 6 Flaschen

Degubox «Cava Parés Baltà»

Drei verschiedene Cavas in der Degubox. Passen perfekt zum Sommer auf der Terrasse und salzig-fruchtigen Gerichten. Beispielsweise ein Avocado-Mango-Tartar mit dezenter Chili!

Preis: CHF 139.00 / 6 Flaschen

Parés Baltà Cosmic 2015

Erfrischende Salate, Reisgerichte, milder Käse, dass freut diesen Weisswein aus 85 % Xarel-Io und 15 % Sauvignon-Blanc. Natürlich auch als Apérowein oder einfach so geniessbar.

Preis: CHF 94.90 / 6 Flaschen