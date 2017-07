Die Vorteile und Nachteile eines Wassersprudlers

Wie kommt die Kohlensäure ins Wasser?

Sie sind überhaupt nicht neu, die Wassersprudler, die Leitungswasser mit Kohlensäure versetzen. Ihre Werbebotschaft: Nie mehr Wasser schleppen, sondern ganz einfach frisches Leitungswasser in Sprudelwasser verwandeln. Doch wie funktioniert das eigentlich? Wie kommt die Kohlensäure denn ins Wasser?

Kohlensäure entsteht, wenn man Wasser unter Druck mit Kohlenstoffdioxid, (CO 2 ) versetzt. Kohlendioxid ist im Gegensatz zu anderen Gasen sehr gut in Wasser löslich und reagiert zu einem kleinen Prozentsatz in Kohlensäure. Kohlensäure selbst trägt die chemische Strukturformel H 2 CO 3 . Wasser, das mit Kohlensäure angereichert wurde ist länger haltbar, da es für eine antimikrobielle Umgebung im Wasser sorgt. Ein natürliches Antibiotika im Wasser sozusagen.

Die ersten (bezahlbaren) Wassersprudler tauchten bereits in den 1970er und 80er-Jahren in den Haushalten Europas auf. Die britische Marke SodaStream war plötzlich in aller Munde und dank gutem Marketing wollten viele einen der magischen Wassersprudler. Erschien es doch allzu praktisch, nie wieder Wasser aus dem Supermarkt nach Hause schleppen zu müssen – In der Schweiz wurde auch immer noch viel Glas verkauft zu dieser Zeit, was die Flaschen noch schwerer machte. Wir haben uns die Vor- und Nachteile eines Wassersprudlers mal angeschaut.

+ Individuelle Dosierung

Ob wenig, mittel oder viel Kohlensäure, man kann den Gehalt selbst bestimmen und kann das für jedes Familienmitglied oder Gäste individuell anpassen. Je nachdem wie man dosiert, hält auch der Kohlenstoffdioxid-Zylinder im Gerät länger.

+ Flaschen schleppen adieu

Der wohl grösste Vorteil und noch immer die starke Werbebotschaft der Wassersprudler: kein Kisten- und Flaschenschleppen mehr. Tatsächlich ist es eines der besten Argumente, sich einen Sprudler zuzulegen. Nebst dem Schleppen ist auch das Platz- und Lagerproblem von Wasserflaschen gelöst.

+ Sparen

Wassersprudler-Gegner werden bei diesem Absatz aufspringen, auf die Tische klopfen und ihre Stifte zücken, um mit komplizierten Rechnungen zu beweisen, dass es eben nicht günstiger ist zu sprudeln. Das mag durchaus stimmen. Ob es wirklich günstiger ist zu sprudeln oder Wasser zu kaufen, dass hängst sehr davon ab, welche Art Mineralwasser man kauft – da gibt es grosse preisliche Unterschiede. Einsparen lassen sich aber vor allem Platz im Haus und die Nerven bei Schleppen der Flaschen. Ausserdem tut man etwas für die Umwelt. Wir Schweizer sind zwar Weltmeister im Recycling, aber mit einem Sprudler produziert man mit Sicherheit weniger Abfall.

+ schönes Design

Früher waren die Plastikflaschen von SodaStream beispielsweise sehr praktisch, aber im Design nicht schön. Mittlerweile hat das Modell Crystal sehr schöne Glaskaraffen, die man ohne Bedenken auf den Tisch stellen kann, wenn Gäste kommen.

– Nicht weniger Aufwand

Während einkaufen und schleppen von Wasserflaschen entfällt, kommt beim Wassersprudler die Reinigung dazu. Und einkaufen muss man trotzdem, die Kohlenstoffdioxid-Zylinder müssen regelmässig ausgetauscht oder nachgefüllt werden. Wer viel und stark sprudelt, muss schnell wieder nachfüllen.

– Leitungswasser wird dadurch nicht besser

Ein Wassersprudler, von SodaStream beispielsweise, versetzt das Wasser lediglich mit Kohlensäure, er kann keine Mineralien oder andere Zusatzstoffe zufügen. Wem das eigene Leitungswasser nicht schmeckt, der wird auch am Sprudler nicht mehr Freude haben.

– Süssgetränke kein Vergleich

Es gibt zwar auch Zusätze, die das Sprudelwasser mit verschiedensten Geschmäckern anreichen kann, diese sind allerdings kein Vergleich zu den herkömmlichen Limonaden aus dem Handel und auch nur in beschränkten Sorten erhältlich. Das Rivella oder Sinalco kann man also auch mit einem Wassersprudler nicht ersetzen: dann ist wieder Flaschen schleppen angesagt.