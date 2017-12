Noch auf der Suche nach Party-Kleidern? Das perfekte Outfit für die Festtage

1. Weihnachtsfeier im Büro

Für die Fete mit den Arbeitskollegen darf es simpel, aber edler als im Alltag sein. Mit Glitzer und Pailletten können Akzente gesetzt werden. Wer mutig ist, greift zu einem glänzenden Rock. Oder zu einem einfarbigen Anzug in weihnachtlichen ­Farben wie Rot oder schlichteres ­Dunkelgrün. Generell gilt bei Bürofeiern: Der Rock sollte bis zum Knie reichen und das Décolleté nicht zu tief sein.

2. Heiligabend mit der Familie

Am 24. Dezember hat das Kalorienzählen Pause. Enge Kleidung lässt keinen Platz fürs Festtagsessen. Etwas Luftiges und Bequemes muss her, darf aber nicht an Trainer erinnern: Ein Overall aus elastischem Stoff ist gemütlich und edel. Eine locker sitzende Hose und ein Kaschmirpullover in schlichten Farben gehen immer. Wer den komfortablen Look aufpeppen möchte, greift zu glänzenden Accessoires.

3. Die Silvesterparty mit Freunden

Die letzte Partynacht des Jahres verlangt nach Glitzer und Glamour. Die Regale in den Shops hängen schon jetzt mit Pailletten voll. Wird draussen gefeiert, wärmen Thermostrumpfhosen und Lammfell­sohlen in den High Heels. Wer auffällige Fake Furs nicht mag, setzt auf Wollmäntel, die es zurzeit in ­jeder Länge und beliebigen Farben zu kaufen gibt.