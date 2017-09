Ob Japan, Marokko, oder Peru: 10 Städte, die jeder Foodie mal besuchen sollte

1. Barcelona, Spanien

Hier steht einem einiges zur Auswahl: Serrano Schinken, Aufschnitt vom Inland von Katalonien und frischer Fisch vom Mittelmeer. Traditionelle, katalonische Küche kannst du beispielsweise im Barri-Gòtic-Quartier kosten, Tapas gibts an fast jeden Strassenecken und beim Boqueria-Markt findet man ausreichend frische Produkte.

2. Brügge, Belgien

Egal ob man lieber einen frischen Teller Muscheln, flaumige Waffeln oder feine Schoggi isst – in Brügge wird jeder Foodie fündig. Experimentierfreudige Schokoladenfans finden im «The Chocolate Line» ihr Paradies: Chef Dominique Person benutzt unter anderem Wasabi, Guacamole, Poulet und Austern für seine Schokolade.

3. Charleston, USA

Wer ein Fan von lokalen Zutaten ist, wird die authentische Auswahl von Speisen in Charleston lieben. Das Husk Restaurant ist ein bemerkenswertes Beispiel. Chefkoch Sean Brocks Motto lautet: «Wenn es nicht aus dem Süden kommt, kommt es nicht durch die Tür». Zudem bekommt man im «Fig» Zutaten wie Schwarzbass und frische Flunder.

4. Ensenada, Mexiko

Der Ensenada-Markt sorgte mit seinen Fisch-Tacos schon bei seiner Eröffnung im Jahre 1958 für Aufregung. Heute gilt die Speise immernoch als die bekannteste der Gegend. Inzwischen gibt es jegliche Stände in der Stadt, die ihren eigenen Take der traditionellen Speise von gebratenem Fisch und Shrimp mit Mayonnaise, Salsa und frischem Kohl servieren.

5. Ho Chi Minh City, Vietnam

Die südliche vietnamesische Stadt ist für ihre Variationen von Bánh mì bekannt. Das von Frankreich inspirierte Sandwich besteht aus einem Baguette, das mit Fleisch, Gemüse und verschiedenen Saucen gefüllt ist. Die kann man in Banh Mi Huynh Hoa probieren und danach das umfangreiche Menü bei Cuc Gach Quan kosten.

6. Lima, Peru

Die Foodszene in Lima ist divers und hat vieles zu bieten. Spezialitäten sind unter anderem Causas, Kartoffelstock mit verschiedenen Füllungen, und Conchitas a la Parmesana, frische Jakobsmuscheln mit geschmolzenem Parmesan und Limette. Ceviche zählt auch zu den Speisen, die man hier unbedingt probieren muss. Sie besteht aus frischem mariniertem Fisch der mit einem Mix aus Salz, roten Zwiebeln, Chilli und Limettensaft.

7. Los Angeles, USA

Eines der markantesten Elementen der Essenskultur in LA ist die Food-Truck-Kultur. Den Anfang machte Chefkoch Roy Choi den Kogi Food Truck. LA bietet zudem alles von frischen Meeresfrüchten am Pier von Venice Beach bis hin zur edlen Restaurants und mexikanische, koreanische und japanischer Küche, die dank ihrer unterschiedlichsten Einwohner immer authentisch bleibt.

8. Marrakesh, Marokko

Die marokkanische Stadt kombiniert die Aromen von Frankreich, Afrika und den Mittleren Osten. So kann man sich die marokkanischen Fleischbällchen «Köfte» gönnen oder probiert die pikanten Würste, «Merguez». Abends kann man in edlen Restaurants wie das Dar Moha essen, das sich übrigens in Pierre Balmains ehemalige Residenz befindet.

9. Tel Aviv, Isreal

In Tel Aviv sind die meisten Restaurants «farm-to-table», was bedeutet, dass die Zutaten meist lokal und frisch sind. Die Stadt hat auch eine einzigartige Café-Kultur, wo man sein Essen oft Openair geniessen kann, während man die verschiedene Speisen kostet.

10. Tokio, Japan

In dieser Stadt befinden sich über 200 Restaurants, die mit Michelin-Sternen ausgezeichnet sind. Das macht es ein ideales Ziel für diejenigen, die auf der Suche nach Fine Dining sind. Dort lässt sich natürlich auch das beste Sushi der Welt finden: Sukiyabashi Jiro ist das bekannte Reustarant aus dem 2011 Dokumentarfilm «Jiro Dreams of Sushi».