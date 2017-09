1. Der grosse Durst



Im letzten Jahr besuchten 5,6 Millionen Menschen das Oktoberfest und tranken zusammen 6,1 Millionen Mass. Das entspricht ein bisschen mehr als einer Mass pro Besucher (1 Mass ist 1 Liter).

2. Fleisch, Fleisch, Fleisch!



Um die ganzen Biere gut zu vertragen, muss man natürlich essen. Im letzten Jahr wurden in den drei Wiesn-Wochen insgesamt 366'876 Brathendl, 151'000 Paar Schweinswürstl, 67'227 Schweinshaxn, 116 Ochsen und 58 Kälber verspeist.

3. Platz für alle



In den 14 grossen Festzelten und den kleineren Zelten finden rund 119'000 Menschen Platz. Das grösste Zelt ist das des Hofbräu mit 10'000 Plätzen innen und aussen, das kleinste Zelt, das «Café Schiebl», hat 60 Sitzplätze.

4. Viel Personal für ein grosses Fest



Auf der Wiesn arbeiten in diesem Jahr rund 8000 Festangestellte und 5000 Teilzeitangestellte.

5. Wann kann man trinken?



Bier wird nicht zu allen Zeiten ausgeschenkt. Wochentags kann man ab 10 Uhr morgens, am Wochenende ab 9 Uhr eine Mass bestellen. Anders ist dies am ersten Wiesntag, da wird das Fass erst um ca. 12 Uhr angezapft. Bis spät in die Nacht geht das aber nicht: Um 22:30 ist Schluss mit dem Bierausschank. Ausser man geht ins Weinzelt oder in die Wiesn-Schänke, die schenken bis 00:30 aus.

6. Elektrisierende Wiesn!



Im letzten Jahr verbrauchte das Oktoberfest rund 2,7 Millionen Kilowattstunden Strom. Dies entspricht dem Jahresstromverbrauch von ca. 380 Schweizern.

7. Eigentlich fand das Oktoberfest wirklich im Oktober statt...



...doch wegen des Wetters wurde es vorverlegt. Seither startet das Oktoberfest im September, wobei das letzte Wiesn-Wochenende immer im Oktober liegt. So kann man auch ohne zu frösteln draussen sein Bier geniessen.

8. Das Oktoberfest ist schon 205 Jahre alt!



Obwohl in diesem Jahr das 182. gefeiert wird, fand das erste Oktoberfest schon 1810 statt. Der Ursprung liegt nämlich in einem Fest, welches zu Ehren der Hochzeit von Ludwig von Bayern und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen veranstaltet wurde. Ein Pferderennen gab damals den Anlass zur Feierlichkeit auf der Theresienwiese, die ihren Namen von Prinzessin Therese hat. Damals lag die Wiese ausserhalb der Stadt, heute ist sie Mitten im Stadtkern. Seither wurde das Fest fast in jedem Jahr durchgeführt und wurde immer grösser. Durch Kriege und Krankheitsepidemien fiel das Fest in gewissen Jahren aus, deswegen wird erst das 182. Oktoberfest gefeiert.

9. Jedes Jahr wird das Bier teurer



Der Bierpreis ist jedes Jahr ein Thema. Während eine Mass im Jahre 1971 rund 2,70 D-Mark kostete, liegt der Preis heute bei über 10 Euro. Lediglich nach der Einführung des Euros blieb der Bierpreis an der Wiesn einige Jahre stabil.

10. Wer viel trinkt...



...muss früher oder später auch aufs Klo. Rund 1400 «Sitzplätze» und 1 Kilometer Stehpissoirs stehen den Wiesn-Besuchern kostenlos zur Verfügung. Es ist, vor allem bei den Sitzplätzen, allerdings mit Wartezeiten zu rechnen.

11. Wo sind meine Sachen?



Auf so einem Fest gehen auch mal gerne Dinge verloren. Im letzten Jahr wurden 2'915 Fundstücke abgegeben, darunter nicht nur Dinge wie Handys, Kameras und Portemonnaies, sondern auch Stöckelschuhe, Hosen, zwei GoPros und eine Arbeitunfähigkeitsbescheinigung (für die Dauer des Oktoberfests).

12. Schlechte Idee: Bierglas klauen



Jeder, der versucht ein Bierglas aus einem Festzelt zu klauen, wird verzeigt. Dies, weil die Biergläser nicht dem Festbetrieb, sondern der Brauerei gehören.