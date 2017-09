Papa des Jahres: Vater schickt Tochter Mango per Post

Das ist Cecilia Li (19), Studentin und Früchte-Fan aus San Diego. Sie studiert derzeit an der University of California, Los Angeles und fährt am Wochenende oft zurück nach Hause, um Zeit mit ihrer Familie zu verbringen.

Wie Cecilia «Buzzfeed News» erzählte, sind sie eine «grosse Früchte-Familie». Jedes Jahr, wenn wieder Saison ist, kaufen sie eine grosse Schachtel Mangos und teilen sie.

Während sie am Samstag zuhause war, hat ihr Vater für sie eine der Mangos aufgeschnitten und in ein Tupperware gelegt, damit sie Cecilia auf der Heimfahrt am nächsten Morgen essen konnte. «Mein Vater arbeitet am Wochenende, also sehe ich ihn nicht besonders viel», so die junge Frau. Darum hat ihr die Geste besonders viel bedeutet.

Da sie an diesem Wochenende am Sonntag noch eine Vorlesung hatte, hetzte sie am Sonntagmorgen zurück an die Uni. Vor lauter Stress vergass sie das Tupperware im Kühlschrank und merkte es erst nach einer halben Stunde. «Ich war so enttäuscht, dass ich fast wieder umkehren wollte» erzählte Cecilia. Ihre Mutter, die sie zurück an die Uni chauffierte, war aber streng dagegen.

Ihr Vater merkte schnell, dass sie das Tupperware vergessen hatte und schrieb ihr sofort eine SMS. Die traurige Cecilia bestätigte ihm, dass sie die Mango zuhause liegen gelassen hat und schrieb dazu, «ich weine, es tut mir leid». Daraufhin fragte ihr Papa nach ihrer Adresse, worauf Cecilia lachend fragte, ob er es ihr schicken wolle. «Ja, über Nacht!» war seine Antwort. Cecilia lenkte dankend ab und meinte, ihre Eltern könnten die Mango selber essen.

Ein Wort, ein Mann

Trotzdem kam am nächsten Morgen bei Cecilia ein Paket an. Darin waren jegliche Kühltaschen und das Tupperware mit den Mangos, die immernoch frisch und kühl waren. «Sie waren innerhalb von wenigen Minuten weg» sagte Cecilia.

Als sie das Ganze auf Twitter teilte, rührte sie Tausende Menschen mit der herzigen Geschichte. Ihr Tweet hat innerhalb weniger Tage ganze 68'000 Likes und fast 17'000 Retweets ergattert.

«Weil er immer so beschäftigt mit der Arbeit ist, beweist mein Vater seine Liebe für uns auf andere Art und Weise», sagt sie. «Auch wenn das bedeutet, dass es für ihn ein bisschen aufwendig wird».