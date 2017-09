Der perfekte Bilderrahmen

Wenn man von den schönsten Deko-Ideen spricht, dann sind Bilderrahmen immer auf den vorderen Plätzen der Beliebtheitsskala mit dabei. Sie sind so was wie die Beschützer unserer Erinnerungen und gleichzeitig perfekte Dekorations-Objekte, mit denen wir unsere Räume verschönern und wohnlicher machen. In den meisten Fällen sind die Rahmen selbst Deko-Objekte. Erhältlich in allen möglichen Farben und Formen passen wir sie unserer Einrichtung an. Das ist eine beliebte Variante, um ein rundes Gesamtbild in Wohnung oder Haus zu bekommen.

Was aber machen Minimalisten, die mit möglichst wenig Deko auskommen und doch hier und da Akzente setzen möchten? Oder wenn es jemandem wie mir geht, der einfach ein schönes Objekt oder Bild einrahmen und in den Mittelpunkt stellen möchte. Dann sollte der Bilderrahmen möglichst schlicht sein, ohne Verzierungen und Schnörkel.

Frame Bilderrahmen aus Aluminium

Mit den Bilderrahmen von Moebe setzen Sie Ihr Lieblingsobjekt in den Mittelpunkt. Ob ein Foto, selbstgemaltes Bild, getrocknete Blumen oder Federn, mit den Aluminium-Rahmen in weiss oder schwarz steht garantiert das Objekt und nicht der Rahmen im Vordergrund. Ausserdem steht dieser Bilderrahmen mit transparentem Glas nicht unnötig weit von der Wand ab und macht den Raum kleiner. So können Sie Ihn auch in schmalen Gängen oder kleinen Zimmern optimal platzieren.