Was können Fitness-Tracker?

Es gibt grosse Unterschiede in dem, was die verschiedenen Tracker aufzeichnen und weitergeben. Das hängt vom Modell, aber auch vom Preis ab. Ausgeklügelte Smart Coaches sind mittlerweile nicht nur mit unserem Körper verbunden und liefern uns allerlei Daten über unsere persönliche Fitness, sie können anhand unserer täglichen Menüeingaben ganze Ernährungspläne zusammenstellen.

Klassische Fitness-Tracker liefern aber vor allem Daten und werten diese entsprechend aus. So haben wir einerseits unseren körperlichen Zustand im Blick und werden gleichzeitig motiviert uns täglich ein bisschen zu verbessern. Mittels eingebauten Sensoren werden beispielsweise die Herzfrequenz und der Puls, zurückgelegte Schritte, Distanzen und Höhenmeter oder das Schlafverhalten gemessen. Verbunden mit dem Smartphone werden diese Daten in eigens kreierten Apps festgehalten. Ob und wieviel der Fitness-Tracker misst und kann, das hängt vom Modell und in den meisten Fällen auch vom Preis ab, die Grundfunktionen bleiben aber meistens dieselben.

Die Vorteile eines Fitness-Trackers

Für Hobbysportler sind Fitness-Tracker der perfekte Einstieg. Wer seine persönliche Fitness verbessern möchte und dafür einen Motivator braucht, für den eigenen sich die smarten Personal Trainer. Meistens geht es dabei nicht darum, alle Werte penibel genau messen zu können, sondern Ziele zu erreichen und Fortschritte zu erkennen. Persönliche Ziele können leicht in den Alltag eingebaut werden. Nehmen Sie die Treppe statt den Lift oder steigen Sie eine Station früher aus und laufen Sie den Rest des Heimwegs.

Viele Fitness-Tracker bieten auch die Möglichkeit sich in den sozialen Netzwerken oder privaten Gruppen mit Freunden und Familie zu vergleichen – das motiviert zusätzlich. Gewisse Fitness-Tracker haben sogar Funktionen wie Message Reminder oder Wecker und ersetzen so die einfachsten Funktionen einer Smart Watch.

Wie genau messen Fitness-Tracker?

Studien belegen immer wieder, dass Fitness-Tracker Probleme haben genau zu messen. Die Fitness-Armbänder können zwar die Herzfrequenz oder den Puls erfassen, die richtigen Schlüsse daraus ziehen ist aber nicht in jedem Fall möglich. Ein Smart Coach kann nicht unterscheiden, ob Ihr Puls aufgrund körperlicher Aktivität oder beispielsweise Nervosität vor einem Vorstellungsgespräch in die Höhe schnellt. In Verbindung zu entsprechender Bewegung kann er daraus bessere Schlüsse ziehen. Diese wiederum kann beispielsweise durch Schütteln des Handgelenks leicht manipuliert werden.

Die eigene Leistung genau zu verfolgen ist mit Fitness-Trackern somit nur bedingt möglich. In den meisten Fällen auch gar nicht der Anspruch der Hersteller. Vielmehr steht die Motivation im Vordergrund und hier punkten die Personal Trainer fürs Handgelenk! Und weil sie am besten funktionieren, wenn wir aktiv sind, beim Joggen, Laufen oder Schwimmen beispielsweise, lassen sich zumindest die aktiven Phasen sehr gut nachverfolgen.

Diese Erwartungen erfüllen Fitness-Tracker

Smarte Armbänder sind optimal, um Tendenzen in der persönlichen Fitness zu verfolgen und sich entsprechend Motivation zu holen für mehr Aktivität. Sie richten sich an Hobbysportler und Einsteiger, nicht an Profis und jene Nutzer, die ihre Daten penibel genau dokumentieren müssen oder wollen. Gamification, also der spielerische Charakter, ist somit einer der prägendsten Punkte für Fitness-Tracker.