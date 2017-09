Pfannen reinigen und Kaugummi entfernen: 8 praktische Dinge, die Cola drauf hat

1. Rost entfernen

An deinem Fahrrad, deinem Auto oder auch an Schrauben entdeckst du etwas Rost? Kein Problem! Trage einfach etwas Cola auf die Stelle. Nach wenigen Minuten Einwirkungszeit kann man den Rost ganz leicht mit einer alten Zahnbürste wegschrubben.

2. Abfluss befreien

Auch wenn das Wasser in deinem Abfluss nicht richtig abläuft, hilft Cola gegen die Verstopfung. Einfach einige Stunden einwirken lassen und später mit heissem Wasser durchspülen. Auch so spart man sich den Griff zu chemischen Reinigungsmitteln. Regelmässig angewendet, verhindert man das Entstehen von Verstopfungen.

3. Toilette säubern

Die Phosphorsäure der Cola hilft auch bei Kalk und anderen Ablagerungen in der Toilette. Es geht ganz leicht: Cola in die Kloschüssel kippen, über Nacht einwirken lassen und am nächsten Tag muss man kaum noch schrubben, um den Dreck loszuwerden.

4. Angebrannte Pfanne putzen

Wenn man denkt, die angebrannte Pfanne wird nie mehr sauber, ist Cola das Zaubermittel. Fett wir von der Soda sehr schnell aufgelöst. Dazu muss man es nur 30 Minuten bei kleiner Temperatur einwirken lassen und Ta-daa! – der Schmutz lässt sich ganz leicht wegputzen.

5. Blutflecken aus Kleidung entfernen

Blutflecken gehören ja zu den Hartnäckigsten. Sie aus der Kleidung zu bekommen, kann sehr kompliziert sein. Nicht mit Cola! Die Kohlen- und Phosphorsäure helfen beim halbstündigen Einwirken, den Fleck zu lösen und die Waschmaschine erledigt dann den Rest.

6. Autoscheiben von Käfern befreien

Wer im Sommer Auto fährt, weiss ja, wie es ist mit all diesen Fliegen, Mücken und Co. Die kleben an deiner Frontscheibe und stören deine Sicht. Mit einem Waschlappen und Cola lassen sie sich aber einfach abwischen. Kleiner Tipp: Auch fürs Enteisen deiner Scheibe im Winter eignet sich das Getränk.

7. Kaugummi aus den Haaren entfernen

Viele greifen zu schnell zur Schere, wenn ein Kaugummi sich in den Haaren vefängt. Ein Cola-Versuch ist es auf jeden Fall wert. Nach dem Einweichen lässt sich der Kaugummi mit etwas Glück rausbürsten.

8. Münzen zum Glänzen bringen

Münzen sehen sehr schnell abgegriffen und dreckig aus. Fünf Stunden in Cola einwirken lassen und sie sehen aus wie neu!