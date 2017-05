Politisches Kiffen in Australien: Riesiges Festival zur Cannabislegalisierung

Das 500-Seelen-Dorf Nimbin im australischen Bundesstaat New South Wales ist normalerweise nur ein verschlafenes Kuhkaff.

Jedes erste Maiwochenende im Jahr pilgern jedoch tausende Menschen nach Nimbim, um dort am MardiGrass-Festival teilzunehmen und so ein Zeichen für die Legalisierung von Cannabis zu setzen. Oder besser gesagt am MardiGrass-Protestival. Denn solange Cannabis in Australien noch nicht legal ist, wird es von den Veranstaltern offiziell nicht «Festival» genannt.

Die Teilnehmer setzen sich während dem «Protestival» mit einem friedlichen Umzug für die Legalisierung von Marihuana ein. Nebst dem Umzug, bei dem traditionell ein riesiger Joint durch die Gegend getragen wird, enthält das Festival folgende «High-Lights»:

Bong-Weitwurf

Die Athleten müssen eine mit einer stinkenden Flüssigkeit gefüllte Bong so weit wie möglich wegwerfen.

Das «Beard and Dread Stash»:

Dabei gewinnt derjenige Teilnehmer, der am meisten Marihuana in seinen Haaren verstecken kann.

Joint-Dreh-Wettbewerbe:

Hier gibt es verschiedene Unterdisziplinen, bei denen es um die Geschwindigkeit, Ästhetik, oder was immer der Jury gerade einfällt, geht. Hier müssen die Teilnehmer zum Beispiel gerade blind einen Joint drehen.

Ebenfalls wird am MardiGrass die Weltmeisterschaft im «Stoned Schach» durchgeführt. Bei diesem Spiel müssen sich alle Spieler zuerst einem Drogentest unterziehen, damit das ganze Spiel fair bleibt.

Ausserdem gibt es diverse Vorträge, Workshops und Auftritte von Künstlern.

Das MardiGrass steht dieses Jahr unter dem Motto «Overgrow the Government» (Zu Deutsch «Überwachst die Regierung»). Das scheint den MardiGrassern gelungen zu sein: Denn obwohl der Marihuanakonsum immer noch in ganz Australien illegal ist, werden zumindest während der Festivalzeit selten Leute wegen ihres Drogenkonsums verhaftet. Denn die Polizei wäre in Nimbim so stark in der Unterzahl, dass es kaum möglich wäre, allen Gesetzesverstössen nachzugehen.

Dieses Jahr feiert das MardiGrass übrigens bereits seinen 25. Geburtstag. Na dann: Happy Birthday!