Porsche-Besitzer sind die schlimmsten aber auch besten Autofahrer! Verkehrssünder nach Marken

10. Volvo

Fast möchte man dem Volvo-Fahrer zugute halten, er kassiert seine Bussen durch Unvermögen, träumt vom künftigen Billy-Regal zuhause und nicht weil er absichtlich die Verkehrsregeln bricht.

9. Subaru

Könnte da die erfolgreiche Rallye-Vergangenheit der japanischen Allrad-Marke eine Rolle spielen? Möglicherweise eifern die Piloten eines WRX STI zu oft ihrem Idol, dem ehemaligen Rallye-Champ Colin McRae (†2007) nach.

8. Alfa Romeo

Ein Alfa muss einfach am Limit gefahren werden, sagt ein alter Spruch. Sonst geht er kaputt oder noch schlimmer, macht keinen Spass. Dafür kassieren Alfa-Piloten zahlreiche Bussen und Punkte in der Verkehrssünder-Kartei.

7. Jaguar

Wer hätte das gedacht?! Jaguar-Fahrer sind im Strassenverkehr keine Gentlemen, die mit britischer Gelassenheit auf unseren Strassen dahingleiten.

6. Audi

Vom Biedermann zum Brandstifter! Galt Audi in den 1970er-Jahren noch als Marke für Biedermänner, sind heut meist flotte Brandstifter im Audi unterwegs. Die haben es bekanntlich eilig. Vertreter auch!

5. BMW

Was ist denn da los? Wir hatten uns ganz klischeehaft die meist sportlich fahrenden BMW-Piloten noch weiter vorne in dieser Liste vorgestellt. Oder vielleicht gewünscht?

4. Jeep

In einem SUV sitzt man nicht nur höher, offenbar denken die Fahrer auch, sie stünden über dem Gesetz. Wie sonst ist das schlechte Abschneiden der Jeep- und Land Rover-Fahrer zu werten?

3. Saab

Also wirklich? Da denkt man in einem Saab sitzen nur anständige Bürger und vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft und dann stellen sich Piloten der schwedischen Marke als Verkehrs-Rowdies heraus! So kann man sich täuschen.

2. Land Rover

Siehe Jeep!

1. Porsche

Herzlichen Glückwunsch. Hier werden wieder alle gepflegten Vorurteile über Porsche-Fahrer bestätigt. Die Fahrer eines Boliden aus Zuffenhausen kassieren fast eineinhalb mal soviele Punkte wie der durchschnittliche Autofahrer. Aber auch folgendes zeigt die Statistik: Porsche-Piloten verursachen am wenigsten Verkehrsunfälle. Und das ist doch eine Sensation!