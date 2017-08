Prost! 11 seltsame Softdrinks aus aller Welt

1. Japan: Pepsi Ice Cucumber

Pepsi gibts jetzt mit Gurkengeschmack? Nicht ganz. Das Süssgetränk heisst zwar “Eis Gurke”, tatsächlich enthält es das grüne Gemüse aber nicht. Es soll die Konsumenten an den erfrischenden Geschmack einer Gurke erinnern und sie im Sommer kühl halten. Weltweit ist es bis jetzt nur in Japan erhältlich.



2. Peru: Inca Kola

Es nennt sich selbst “das goldene Cola”. Konsumenten sagen aber, der Geschmack erinnert sie eher an Kaugummi. In Peru lieben sie die Soda mit dem Inka-Motiv. Deshalb ist das Land eines der wenigen weltweit, in denen Coca-Cola einen kleineren Marktanteil besitzt.

3. Brasilien: Guarana Antarctica

Guarana ist eine Pflanzenart, die im Amazonas zu finden ist. Die daraus hergestellte Soda geniesst bei den brasilianern einen riesen Erfolg. Zum Glück findet man sie auch in der Schweiz, zum Beispiel im Coop.

4. Japan: Pocari Sweat

Sieht aus wie Schweiss, heisst Schweiss, schmeckt nach Grapefruit. Es wird in 14 asiatischen Ländern verkauft und ist ein beliebtes Sportgetränk. Drum heisst es auch «sweat», denn es soll einem Energie geben, nachdem man beim Sport geschwitzt hat.

5. Die Bahamas: Bahamas Goombay Punch

Diese typische, süsse Bahamas-Soda schmeckt nach süsser Ananas und süsser Zitrone. Wurde erwähnt, dass sie sehr süss ist? Ihrem Lächeln kann keiner widerstehen.

6. Japan: Ramune

Und wieder ein skurriles Süssgetränk aus Japan! Aussergewöhnlich an Ramune, deren Geschmack an Limonade erinnert, ist der altertümliche Kugelverschluss. Um 1900 war er weltweit verbreitet, mittlerweile kann man ihn aber nur noch bei Ramune bewundern. Das Getränk gibts auch in speziellen Geschmacksrichtungen wie Curry oder Octopus.

7. Indien: Thums up

Auch wenn Coca-cola sein Rezept noch immer geheim hält, gibt es weltweit einige ähnliche Cola-Getränke, so auch Thums up. Da das indische Getränk sehr populär ist, hat die Coca-cola Company es 1993 kurzerhand aufgekauft.

8. Vietnam: Tribeco, Bird’s Nest

Der Name hat sich dieses Getränk von Tribeco verdient. Es wird tatsächlich aus dem Nest eines Vogels hergestellt. Der daraus gewonnene, weisse Pilz soll gut für die Haut sein und das Immunsystem stärken. Yamm!

9. Schottland: Irn Bru

PURE SUNSHINE IN A BOTTLE #emo#77iP## Pic props to @thyholykendo A post shared by IRN-BRU (@irnbru) on May 9, 2017 at 9:16am PDT

“The Brew” ist zwar kein Whiskey, trotzdem trinken es die Schotten wie Wasser. Sie schwören auf das Süssgetränk und Einige behaupten sogar, dass ihnen Irn Bru durch die Venen fliesst.

10. Tunesien: Boga

Der Name dieser tunesischen Soda ist eine Kombination aus zwei französischen Wörtern: Boisson und gazeuse, also ein Getränk mit Kohlensäure. Die dunkelbraune Version schmeckt ähnlich wie Banane.

11. Schweiz: Rivella

Welcher Schweizer kennt es nicht, unser Rivell-aaah. Für viele Menschen aus dem Ausland ist es aber sehr seltsam, dass ein wichtiger Inhaltsstoff unseres «Nationalgetränks» Milchserum ist. Molke ist ein proteinhaltiges Nebenprodukt der Käseherstellung und wird im Rivella-Rezept verwendet. Prost!