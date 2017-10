Raclette und Kastanien: Diese 6 Gefahren birgt der Herbst für deine Haustiere

1. Katzen lieben Frostschutzmittel. Dabei ist es tödlich für sie.

Katzen fühlen sich magisch von Frostschutzmittel angezogen. Die Flüssigkeit scheint ihnen vorzüglich zu schmecken. Aber aufgepasst: Frostschutzmittel ist hochgiftig für Katzen. Darum immer schön aufpassen, dass nichts verschüttet wird.

2. Ein Raclette-Abend kann für deine Vögel tödlich enden.

Wenn das Teflon eines Raclette-Ofens erhitzt wird, bilden sich Gase, die für Vögel giftig sind. Wer also einen gemütlichen Raclette-Plausch bei sich zu Hause plant, sollte seine gefiederten Lieblinge vorher immer in einen anderen Raum bringen. Ausserdem rät die Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz, dass man Vögel generell nie in der Küche halten sollte.

3. Aufgepasst vor Unfällen beim Gassigehen!

«In den Dämmerungsphasen von Herbst und Winter ist die Gefahr von schlimmen Verkehrsunfällen mit Haustieren besonders gross», erzählt Susy Utzinger, Geschäftsführerin der Stiftung und Tierschutzexpertin. Am besten schützt man sich und seinen Hund, in dem man sich gut sichtbar macht. Im Fachhandel gibt es eine grosse Auswahl an Leuchthalsbändern (die gibts übrigens auch für Katzen), reflektierende Leinen und Blink-Lichter.

4. Meerschweinchen brauchen Vitamine

Auch die Kleinen brauchen im Winter etwas mehr Aufmerksamkeit. Meerschweinchen, die sich im Sommer in Freigehegen bewegen, finden im Winter keine Vitaminquelle. Darum sind sie in der kalten Jahreszeit auf Vitamin-C-reiches Grünfutter oder auf Vitamintropfen angewiesen.

5. Zu viele Kastanien können beim Hund zu Magenverstimmungen führen

Auf manche Hunde üben Kastanien eine magische Anziehungskraft aus. Sie knabbern an ihnen herum oder kauen sie im Mund. Eine einzelne Kastanie stellt kaum ein Problem dar. Das ständige Verschlucken kann aber schnell zu einer Magenverstimmung führen, da die Früchte Gerbstoffe enthalten. Im schlimmsten Fall kommt es zu einem Darmverschluss. Darum immer darauf achten, dass dein Hund nicht zu viele Kastanien frisst.

6. Kraft für den Fellwechsel

Die Umstellung vom Sommer- auf das Winterfell ist für Hunde ein körperlicher Kraftakt. Sie brauchen in dieser Zeit viele Nährstoffe und Eiweisse. Ein Tipp ist, Magerquark oder Hüttenkäse zum Trockenfutter hinzuzufügen.

Katzen sollte man zur Zeit des Fellwechsels bürsten, damit sie beim sich Putzen nicht zu viele Haarballen verschlucken. Das kann nämlich auf Dauer zu Magenverstimmungen führen.