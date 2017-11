Rätselhafte Kornformationen: Welches Geheimnis steckt hinter Kornkreisen?

Was einer riesigen Blüte ähnelt, ist in Wirklichkeit ein übergroßer Kornkreis. Die mysteriösen Formen in Getreidefeldern faszinieren die Menschen seit jeher. Dieses Mal traf es ein Feld im bayrischen Mammendorf. Das kunstvolle Gebilde lockt viele Schaulustige und Interessierte an, die seine Entstehung teils vermeintlichen Außerirdischen zuschreiben wollen. Foto: dpa #rtlaktuell #rtl #bayern #mammendorf #kornkreis #weizenfeld #cropcircle #korn #feld #crops

