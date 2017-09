Rivella, Toblerone und Ovi: Das bedeuten diese 10 Schweizer Markennamen wirklich

1. Toblerone

Der Name der weltberühmten Zacken-Schokolade setzt sich aus dem Namen ihres Erfinders Tobler und dem Wort «Torrone», die Bezeichnung für eine italienische Nougatspezialität zusammen.

Um die dreieckige Form der Schoggi ranken sich übrigens verschiedene Gerüchte. Viele glauben, Tobler hätte sich vom Matterhorn inspirieren lassen. Seinen Söhnen zufolge sollen aber die Tänzerinnen des berühtmen Pariser Revues Folies Bergères, die sich während einer Vorstellung zu einer kunstvollen Pyramide formiert hatten, die Vorlage für die Schokoladenform gewesen sein.

2. Coop

1864 wurde das Unternehmen von dem Textilindustriellen Jean Jenny-Ryffel als kleiner Konsumverein gegründet. Das ist der Grund, warum viele Grossmütter und Grossväter heute immer noch vom Konsum reden, wenn sie den Coop meinen.

Etwas mehr als hundert Jahre später, im Jahr 1969, erhielt der Verband den neuen Namen Coop. Er weist auf das französische Wort Cooperation hin (dt. Zusammenarbeit).

3. Migros

Migros setzt sich aus den französischen Worten «demi» und «en gros» zusammen. Gemeint ist damit, dass in einem einzelnen Unternehmen sowohl eine Grosshandels- und eine Detailhandelsorganisation bestehen. Ausgedacht hat sich den Namen Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler.

Ganz am Anfang bestand die Migros aus fünf Verkaufswägen, die ein paar wenige Produkte des täglichen Bedarfs verkauften. 1926 wurde dann der erste Laden eröffnet.

4. Rivella

Es ist das Nationalgetränk schlechthin, aber ausserhalb unserer Landesgrenzen kaum bekannt. Der Erfinder von Rivella heisst Robert Barth. Er erfand das Kultgetränk während seines Jus-Studiums. Der Name setzt sich aus dem Tessiner Ortsnamen Riva San Vitale und dem italienischen Wort Rivelazione (dt. Offenbarung) zusammen.

Und so sieht es aus, wenn Amis zum ersten Mal Rivella probieren:

5. Ovomaltine

Es ist nebst Rivella eines der bekanntesten Schweizer Getränke. Sein Name leitet sich aus dem Lateinischen ab: Ovo bedeutet Ei, Ovomaltine weist auf seine Bestandteile Ei und Malz hin.

Die Ovi wurde 1904 erstmals verkauft. Damals noch als medizinisches Präparat. Das Design der Dose und der Schriftzug wurden im Laufe der Zeit immer wieder angepasst – der Inhalt ist in all den Jahren aber derselbe geblieben.

6. Sugus

Die süssen Kaubonbons, die uns an unsere Kindheit erinnern, wurden vor über 80 Jahren in der Schweiz erfunden. Seit 2005 gehören die Rechte allerdings dem US-amerikanischen Süsswarenproduzenten Wrigley. Der Name Sugus wurde gewählt, weil er kinderleicht auszusprechen ist und von beiden Seiten gelesen werden kann.

Und so hat man vor 46 Jahren für die Süssigkeit geworben. Ein Riesen-Sugus kostete damals gerade mal 20 Rappen.

7. Ragusa

1942 führte der Schweizer Unternehmer Camille Bloch einen neuartigen Schokoladenriegel ein. Weil der Kakao zur Zeit des Zweiten Weltkrieges in der Schweiz knapp war, benutzte er für die Füllung Nougat und Haselnüsse und überzog den Riegel mit einer Schokoladenschicht. Bis heute wird der Schoggi-Riegel mit der gleichen Rezeptur hergestellt.

Der Name kommt von der kroatischen Stadt Dubrovnik, die früher Ragusa hiess. Camille Bloch verbrachte dort seine Ferien. Der Name gefiel ihm ausserdem, weil er in allen vier Landessprachen der Schweiz leicht ausgesprochen werden kann.

8. Betty Bossi

«Was koche ich heute?» Mit dieser Frage begann die Geschichte von Betty Bossi. Nein, die Frau Betty Bossi gab es nicht wirklich. Der Name stand bei der Entstehung der Zeitschrift 1956 aber für die typische Schweizer Hausfrau, die sich scheinbar nie entscheiden konnte, was sie kochen soll. Die Person Betty Bossi und ihre Unterschrift wurde von einer jungen Werbetexterin erschaffen. Als Vorlage galt eine ähnliche Zeitschrift aus den USA namens «Betty Crocker».

9. Nestlé

Der Schweizer Nahrungsmittel-Riese Nestlé verdankt seinen Namen Gründer Henri Nestlé, der in Deutschland zur Welt kam. Weil Nestle auf schwäbisch kleines Nest heisst, enthält das Unternehmenslogo seit Beginn ein Nest mit Mama-Vogel und Küken.

10. Ricola

Wer hats erfunden? Ricola ist die Abkürzung des ursprünglichen Firmennamen Richterich & Co., Laufen. Zum Glück wurde der Name geändert, denn «Riicolaaaaa» hört sich doch viel besser an. Die Schweizer Kräuterbonbons gibts mittlerweile seit über 80 Jahren.

Und hier kommen 23 Logos mit versteckten Botschaften. Klicke hier für mehr.