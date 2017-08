Unter Wasser gereifte Weine

Bereits im 2009 haben die Erfinder rund um Crusoe Treasure damit begonnen, Weine aus den verschiedensten Regionen und unterschiedlichen Kellereien des Landes auf ihre Unterwassertauglichkeit zu testen. Im direkten Vergleich mit denselben an Land gelagerten Weinen, entdeckten sie spannende neue Aspekte. Die Unterwasserwelt wirkte sich positiv auf die Entwicklung der Weine aus: die Idee für einen ganz speziellen und exklusiven Unterwasser-Wein war geboren. Nachdem die Weine von Crusoe Treasure erst 6 Monate im Barrique aus französischer Eiche gelagert werden, treten sie ihre Reise in den Unterwasser-Weinkeller an, wo sie 12 Monate in der Flasche zu einem ganz speziellen Weinerlebnis werden.

Für die Lagerung unter Wasser werden der Flaschenhals mit Wachs versiegelt, damit der Korken keinen Schaden nimmt. Nicht durch den Druck unter Wasser und nicht durch das Wasser, welches in die Flasche eindringen könnte. Anschliessend kommen die Flaschen in ein speziell entwickeltes Lagerregal und werden per Kran auf 20 Meter Tiefe in das künstlich geschaffene Riff herabgelassen, dass als Unterwasser-Weinkeller dient. Die Bilder davon wecken das Gefühl von versunkenen Schiffen und sagenumwobenen Piratenschätzen.

Erster Unterwasser-Weinkeller der Welt

Plentzia im Norden Spaniens, etwa 25 Kilometer von Bilbao entfernt. Eine malerische Altstadt mit mittelalterlichen Bauten, der Fluss schlängelt sich mitten durch die Ortschaft und der Strand ist bei sommerlichen Temperaturen ein vielbesuchtes Highlight für Einheimische und Touristen. Nur wenige der Sonnenanbeter vermuten hier, in der malerischen Bucht Plentzias, einen Unterwasser-Weinkeller. Doch genau hier werden in 20 Metern Tiefe, in einem künstlich angelegten Riff, die Flaschen von Crusoe Treasure gelagert und gereift.

Den Machern bei Crusoe Treasure war es aber nicht nur wichtig, dass ihre Weine den bestmöglichen Lagerplatz bekommen. Das künstlich angelegte Riff dient auch gleichzeitig als Zufluchtstätte für über 1'500 Unterwasserbewohner. Während der Weinkeller die Energie des Meeres und den Lebensraum seiner Bewohner nutzt, wollten die Macher ihnen gleichzeitig etwas zurückgeben. Das Riff bietet Schutz vor Stürmen, dient als Brutstätte und ist für Meeresbiologen ein wichtiges Element in der Forschung, um die Auswirkungen des Klimawandels speziell auf die vielen Riffe weltweit zu verfolgen. Schon wenige Monate nach der «Eröffnung» des Weinkellers beobachteten Biologen einen Zuwachs bei den verschiedenen Spezies, die sich im Bereich des Kellers tummelten.

Crusoe Treasure Passion 2013

Nur eine sehr limitierte Anzahl Flaschen wird jedes Jahr produziert, noch ist er also ein echter Geheimtipp, der Wein mit dem passenden Namen «Passion». Der Tempranillo aus der Region Ribera del Duero wird sechs Monate im Barrique und anschliessend 12 Monate in der Flasche unter Wasser gelagert. Passend zu rotem Fleisch, zu Paella, feinstem Käse oder schlicht für einen ganz speziellen Moment!