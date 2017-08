Schildkröten beobachten und einfach rumhängen: 10 Privatinseln, die auch du mieten kannst

10. Colleton River Plantation, South Carolina (USA) - 296 Franken pro Nacht

Zehn Minuten Bootsfahrt von der Resortinsel Hilton Head entfernt, befindet sich eine 150 Hektar grosse Privatinsel, bei der man für das Ferienhaus knapp 300 Franken auf den Tisch legt. Pro Nacht versteht sich.

9. Bird Island, Belize - 420 Franken

Die Bird Island liegt in einem Korallenriff und ist 20 Minuten vom Küstenort Placencia im Süden von Belize entfernt. Kristallklares Wasser und super Wetter rund um die Uhr. Was will man mehr?

8. Area 51, Ship Channel Cay, Bahamas - 434 Franken

Die Bahamas haben nicht nur luxuriöse Unterkünfte, sondern auch verhältnismässsig günstige, wie dieses Beispiel zeigt. Auf der Ship-Channel-Cay-Insel in den Bahamas kann man sich eine Unterkunft für 434 Franken mieten. Einen Privatkoch gibts obendrauf.

7. Private Island Rental, Thousand Islands, New York (USA) - 582 Franken

Dieser Wohnblock befindet sich auf dem «Lake of the Isles» im Süden des US-Bundesstaates New York. Das Wasser dort ist sehr warm, was natürlich sehr viele Touristen anlockt. Ausserdem gibts nach dem Schwimmen einen äusserst schönen Panoramablick von der Terrasse aus.

6. Prospect Point House, Bahamas - 694 Franken

Du wolltest schon immer mal mit Schweinen um die Wette schwimmen oder den ganzen Tag Schildkröten beobachten? In der folgenden Insel-Hütte auf der Great-Exuma-Insel ist dies tatsächlich möglich.

5. Ipil Waterfront, Philippinen - 772 Franken

Lediglich zwei Kilometer von der philippinischen Provinz Palawan befindet sich die Insel «Ipil Waterfront». Die stehende Villa dort hat drei Schlafzimmer und bietet fast alle Arten von Wassersportaktivitäten.

4. East Sister Rock Island, Florida (USA) - 1555 Franken

Okay es geht noch exklusiver: Auf der Privatinsel «East Sister Rock Island», welche sich in der Inselkette Florida Keys befindet, steht ein Haus mit drei Schlafzimmern, zwei Badezimmern, einem Hubschrauberplatz und vielen anderen Überraschungen.

3. Exclusive Private Island Custom, Belize - 1584 Franken

Diese 14-Personen-Privatinsel auf Little Harvest Cay im karabischen Belize umfasst ein Boot mit persönlichem Fahrer, diverse Wassersportgeräte und atemberaubende Ausblicke auf die Maya-Ruinen.

2. Cherry Island, Kanada - 2378 Franken

Diese Luxus-Bude steht auf einer vier Hektar grossen Privatinsel in der Seen-Region Muskoka in der kanadischen Provinz Ontario. Mit dem Kajak des Vermieters kann man hier um den See fahren und sich am Lagerfeuer entspannen.

1. Royal Belize, Belize - 4821 Franken

Belize die zweite: Für ein bisschen weniger als 5000 Franken kann man es sich auf der Royal-Belize-Insel gemütlich machen und seine Ruhe geniessen.