Schlaf wird unterbewertet: Vom Partylöwen zum Faultier

Früher wünschte man sich nichts mehr, als an eine Party eingeladen zu werden. Heute freut man sich, wenn man am Abend nichts vor hat und einfach mal früh ins Bett gehen kann.

1. Wenn eine Party schon um 18:00 Uhr beginnt.

Je früher man auftaucht, desto früher kann man gehen!

2. Es gibt nichts Schlimmeres als ein Konzert, das erst um 23:00 Uhr beginnt.

Du überlegst dir sogar, dein Ticket zu verkaufen, weil du normalerweise um die Uhrzeit schon längst schläfst.

3. Unter der Woche in den Ausgang zu gehen ist keine Option.

Und keiner schafft es, dich zu überreden.

4. Während du zu deinem Lieblingssong abgehst, denkst du bereits an dein weiches, bequemes Bett.

Und dein Lieblingskissen.

5. Bei hellichtem Tag zu trinken bereitet dir mehr Spass als abends.

Schliesslich hat man dann den ganzen Tag Zeit.

6. Denn nur so kann man bei Tageslicht mit Freunden zusammen sein und sich in der Nacht den Schönheitsschlaf holen.

Stichwort: Brunch.

7. Manchmal planst du sogar im Voraus, damit du an einem Samstagabend lange genug aufbleiben und den Abend alleine geniessen kannst.

«Sorry, dann habe ich schon was vor.»

8. Espresso Martini wird dein neuer Lieblingsdrink.

Hauptsache Koffein.

9. Neben Vodka Redbull, versteht sich.

Dieser funktioniert immer.

10. Deine Freunde beschweren sich darüber, dass du immer so früh gehst.

Sorry, not sorry.

11. Und sie sind immer überrascht, wenn du nach Mitternacht noch da bist.

Wenn sie nur wüssten, wie überrascht du selbst darüber bist.

12. Wenn du aus dem Club rennst und dann merkst, dass du noch 23 Minuten auf deinen Zug warten musst.

Womit habe ich das verdient?

13. Freitagabende sind nie einfach.

Es war eine harte Woche und man kann kaum noch stehen.

14. Jeder der dich kennt, weiss, dass du am Sonntag nicht später als um 18:00 Uhr zuhause sein willst.

Es gibt keine Ausnahmen.

15. Du bist immer neidisch auf diesen einen Freund, der die ganze Nacht durchfeiert.

Und am nächsten Tag problemlos arbeitet.

16. Zum Glück gibt es da eine Freundin, die auch immer müde ist und mit dir die Party verlässt.

Geteiltes Leid ist halbes Leid.

17. Du wunderst dich mindestens zwei Mal die Woche, wie das Leben wäre, wenn du mit weniger als neun Stunden Schlaf funktionieren könntest.

Meistens während einer morgendlichen Gähn-Phasen.

18. Manchmal passiert jedoch ein Wunder und die Augen fallen dir nicht zu, obwohl es schon Mitternacht ist.

Dann gehst du ab wie schon lange nicht mehr.

19. Dann kannst du endlich die Nacht durchtanzen, ohne die ganze Zeit ans Schlafen zu denken.

Es gibt einiges aufzuholen.

20. Das geniesst du in vollen Zügen, denn das nächste Mal heisst es wieder:

«Ich will ausgehen, bin aber todmüde.» Na dann, träum süss!