Schnappschuss-Alarm: Auch Katzen haben schlechte Tage - nicht nur du

Wir alle kennen diese miesen Tage. Wer heute aus dem Fenster geschaut hat, weiss, was gemeint ist. Wenn es unseren Büsis auch so ergeht, tut uns das irgendwie gut. Denn wie heissts so schön: Geteiltes Leid ist halbes Leid.

11.55 Uhr , Aktualisiert 11.56 Uhr 717 Reax , 719 Views

