Schnell, einfach, lecker! Selbstgemachte Guetzli aus der Pistole

Was wäre die Weihnachtszeit ohne den Duft frisch gebackener Guetzli! Selbstgemacht sind sie natürlich immer am besten. Dafür muss man allerdings etwas Zeit in der Küche aufwenden. Faulen und ungeduldigen Guetzlibäckern kommt dabei diese Bisquitpresse von Kuhn Rikon gelegen. Wie aus der Pistole geschossen kommen die Guetzli hier auf’s Blech: wir haben’s getestet!

