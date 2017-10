Schockierende Bilder aus Hongkong: Mann stösst Frau auf das Gleis

Es ist immer wieder schwierig nachzuvollziehen, wie sich Menschen zu solchen Taten hinreissen lassen. Ein Mann stösst eine Frau auf die Bahngleise und spaziert seelenruhig davon.

Aufgenommen wurden diese Bilder von der Überwachungskamera des Bahnhofs Yuen Long in Hongkong. Während eine Frau ziemlich nah am Perron steht und sich offenbar mit einem Mann auf der Gegenseite austauscht, schleicht sich ein anderer Mann mit einem blauen Shirt von hinten an und schubst die Frau auf die Gleise.

Wie das Portal «Channel New Asia» berichtet, hatte die 59-Jährige Glück im Unglück: Es fuhren zu diesem Zeitpunkt keine Züge in die Station ein, sie wurde «lediglich» mit Gesichtsverletzungen ins Spital geliefert. Der 56-jährige Täter wurde hingegen unmittelbar nach seinem Schubser festgenommen. Sein Motiv sei laut dem Portal noch unklar.