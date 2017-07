Schön, aber gefährlich: Shelly Island erblickt das Licht der Welt

Häufig entstehen Inseln durch Vulkanische Aktivität. Vulkane befördern Gestein aus dem Erdinnern an die Oberfläche und wachsen dadurch kontinuierlich in die Höhe, bis sich eine neue Landmasse aus dem Meer erhebt. Sie können aber auch entstehen, wenn sich Sand und Kies im Meer an einer Stelle ansammeln. So geschehen im US-Bundestaat North Carolina.

Aufnahmen des Satelliten «Landsat 8» zeigen nämlich, wie sich im atlantischen Ozean nördlich vor North Carolinas «Cape Hatteras» eine neue Insel geformt hat. Sie trägt den Namen «Shelly Island». Ein Junge hat das Neuland aufgrund seiner aussergewöhnlichen Muscheln so getauft. Während sie am Anfang noch ein kleiner Hügel war, ist sie inzwischen 1,6 Kilometer lang und an der breitesten Stelle etwa so breit wie ein Fussballfeld. Mit den von der US-Weltraumbehörde Nasa veröffentlichten Bildern lässt sich nachvollziehen, wie die Insel innerhalb von einem guten halben Jahr aus dem Meer wuchs.

Aufgrund ihrer Grösse lockt sie viele Schaulustige an. Experten warnen allerdings davor, Shelly Island zu besuchen. Walknochen und etliche Angelhaken könnten im Sand verborgen sein. Ausserdem sollen dort zahlreiche Schiffscrews verunglückt sein und riesengrosse Mantarochen leben.

Das Naturspektakel soll aber nur von kurzer Dauer sein: Experten schätzen, dass die Insel in weniger als einem Jahr durch die Naturgewalten wieder ausgelöscht werde.