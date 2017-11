Schräge Vögel: 10 verblüffende Fakten über Pinguine

1. Fliegen können sie zwar nicht, doch sind bestimmte Arten in der Lage, bis zu zwei Meter hoch aus dem Wasser zu springen.

2. Um aufrecht die Balance halten zu können, müssen sie mit ihrem Schwanz stets nachhelfen – mit ein Grund für ihren charakteristischen Watschelgang.

Muss es mal schnell gehen, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als zu hopsen.

3. Unter Wasser fühlen sie sich um einiges wohler. Dort entwickeln sie Geschwindigkeiten von über zehn Stundenkilometer.

4. Es gibt keine Pinguine in der nördlichen Hemisphäre.

5. Sie besitzen so gut wie keine natürlichen Feinde an Land, weshalb sie auch den Kontakt mit Menschen nicht scheuen...

Im Wasser müssen sie sich aber vor Seeleoparden und Schwertwalen in Acht nehmen.

6. Pinguine trinken Salzwasser! Ihren Wasserbedarf decken sie hauptächlich aus dem Meer, das überschüssige Salz wird dabei durch spezielle Salzdrüsen, die oberhalb der Augen liegen, wieder ausgeschieden. Frisches Wasser benötigen sie nicht.

7. Sie besitzen eine natürliche Tarnung: Ihr schwarzer Rücken bzw. der weisse Bauch macht sie für potentielle Angreifer im Wasser sowohl von oben als auch von unten schwer erkennbar.

8. Pinguine leben monogam! Die meisten Arten bleiben ihrem Partner ein Leben lang treu.

9. In Gefangenschaft können sie homosexuelle Neigungen entwickeln. In freier Wildbahn wurde ein derartiges Verhalten hingegen noch nie beobachtet.

10. Um in der Antarktis mit Minustemperaturen von bis zu 60 Grad fertig zu werden, rücken sie ganz dicht aneinander. Dann verändern sie in koordinierten Wellen immer wieder ihre Position, so dass auch die Tiere am Rand regelmässig in die Mitte gelangen. So wird die Wärme gerecht an alle verteilt.

Und auch sonst gelten die in Kolonien lebenden Tiere als sehr hilfsbereit und gesellig – naja, nicht immer...