«Selfie» ist offiziell deutsch! Diese Lifestyle-Begriffe sind im neuen Duden

Dieses Jahr erscheint die 27. Auflage des berühmten Wörterbuchs «Duden», welches insgesamt 145'000 deutsche Wörter erläutert. Gemäss der Leiterin der Duden-Redaktion, Kathrin Kunkel-Razum, können sowohl Veränderungen im Wortschatz als auch neue Rechtschreibregeln der Grund für Aktualisierungen sein. Damit ein neues Wort aufgenommen wird, sollte es über längere Zeit in verschiedensten Quellen erscheinen. Folgende Anglizismen sind neu im Duden:

1. Selfie

Der Begriff «Selfie» beschreibt eine Selbstaufnahme, die heutzutage mit dem Smartphone mit eigener Hand aufgenommen wird. Die Selbstdarstellung wird anschliessend meistens auf Social Media veröffentlicht und kann auch mehrere Personen abbilden (Gruppenselfies).

2. Roadtrip

Man packt alles mögliche ins Auto, schnappt sich die besten Freunde und fährt einfach mal los - wobei die Reise und das Abenteuer wichtiger sind als das Reiseziel. Diese Reise bezeichnet man als «Roadtrip».

3. Work-Life-Balance

Wenn man im Leben den perfekten Ausgleich zwischen Arbeits- und Privatleben findet, so bezeichnet man diesen Zustand als Work-Life-Balance.

4. Undercut

Der Haar-Trend, bei dem die Haare der unteren Kopfhälfte abrasiert werden, das Deck-Haar jedoch lang bleibt, nennt man den «Undercut». Diesen Look hat übrigens der niederländische Stylist Christian Houtenbos eingführt, der die Frisur bereits in den 1980ern präsentierte.

5. Low-Carb

Der Diät-Trend «Low-Carb» (engl. low: tief, carb: Kohlenhydrat) bezeichnet Ernährungsformen, bei denen der Anteil der Kohlenhydrate der täglichen Ernährung reduziert wird. Die Motivation dafür ist meistens der Wunsch, einige Pfunde abzunehmen.

6. Urban Gardening

Wer in der Stadt lebt und seinen grünen Daumen trotzdem geschickt einsetzen möchte, der pflanzt sich gerne ein paar Kräuter auf dem Balkon an. Der Begriff «Urban Gardening» bezeichnet die gärtnerische Nutzung von meist kleinen Flächen in städtischer Umgebung, wobei nachhaltiger und bewusster Konsum im Vordergrund steht.

7. Jumpsuit

Unter «Jumpsuit» (engl.: Springeranzug) versteht man den in der aktuellen Mode sehr beliebten, einteiligen Hosenanzug. Der Begriff stammt von den ursprünglich einteiligen Uniformen der Fallschirmspringer, die ihren Einteiler als Einsatzkleidung nutzten. Heute finden man das Must-Have in unterschiedlichsten Variationen.