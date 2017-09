Selfies, Yoga und Velos: Das stört Einheimische an Touristen am meisten

Touristen haben bei den Einheimischen oft keinen guten Ruf. Auf Reisen zu gehen und Neues zu erkunden ist immer spannend. Wichtig dabei ist jedoch immer, dass man die Kultur des Reiseziels respektiert. Dies ist leider nicht für alle selbstverständlich. Auf Quora haben Einheimische geäussert, was sie am meisten an Touristen in ihrem Land stört.

Im den folgenden Reisezielen bringen Touristen die Bewohner ins Rasen:

1. Dänemark: Velo-Verkehr verhindern

Ein Teilnehmer der Befragung hat erklärt, dass Touristen den Fussgängerweg mit dem Veloweg verwechseln oder einfach nicht wissen, dass man die beiden Strassen unterscheidet. «Jeden Sommer ist Kopenhagen überfüllt mit Touristen, die auf dem Veloweg mit ihrem Gepäck stehen bleiben und Fotos machen.»

Noch schlimmer sind Touristen, die ein Velo mieten und beim Fahren keinen Richtungswechsel signalisieren. Die Stadt mit dem Fahrrad zu besichtigen ist auf jeden Fall empfehlenswert, aber nur mit richtigem Fahrverhalten.

2. Indien: Yoga-Ferien

In Indien stört die Bewohner, wenn Ausländer den ganzen Weg nach Indien reisen, um anschliessend Yoga-Seminare von Amateur-Lehrern zu besuchen. «Die meisten Gurus sind aus Europa oder den USA. Sie sind ungebildet und haben keine Ahnung von der traditionellen Meditation.» Yoga ist leider zu einem Business geworden, das wenig mit «innerem Frieden finden» zu tun hat.

3. Italien: Die Regeln nicht befolgen

In der Online-Umfrage schreiben Italiener, dass die meisten Touristen das Gefühl haben, es gäbe keine Regeln oder Rechtsvorschriften in Italien. «Man darf aber nicht im Trevi-Brunnen baden oder auf Statuen klettern. Diese historischen Monumente wurden von Michaelangelo, Bernini oder Canova gebaut - bitte respektiert ihre Kunstwerke!»

Zudem können Touristen nicht erwarten, dass jeder Italiener Englisch spricht. Wenn man die Einheimischen zusätzlich nerven will, dann bestellt man amerikanisierte «italienische» Gerichte wie z.B. Pizza Hawaii.

4. Indonesien: Bettelnde Rucksack-Touristen

In Südostasien werden immer mehr Touristen beobachtet, die sich ihre Reise mit Betteln finanzieren möchten. «Es ist schon schlimm genug, wenn Touristen eine Tour durch die Slums eines unterentwickelnden Landes machen. Wenn sie sich dann auch noch dem armen Volk im Betteln anschliessen, gehen sie einen Schritt zu weit», kommentiert ein Einheimischer bei der Umfrage.

5. Deutschland: Selfies an Holocaust-Denkmalen

Die Einwohner von Berlin können Touristen nicht ausstehen, die Selfies vor den Denkmälern der ehemaligen Konzentrationslager machen und im schlimmsten Fall auch noch albern für die Fotos posieren. «Nicht selten sieht man Leute, die dabei blöd grinsen, das «Victory»-Zeichen oder sogar den Hitlergruss machen.»

6. Thailand: Fotos mit Tigern

In Bangkok leiden die Einheimischen mit den Tigern mit, die für Touristen-Fotos betäubt werden. «Die Misshandlung eines Raubtiers, um mit einem Foto auf Social Media Aufmerksamkeit zu gewinnen ist wirklich bedauerlich, egal wie harmlos dies auf den ersten Blick erscheinen mag», kommentiert eine Thailänderin auf Quora. «Wilde Tiere als Touristenattraktion verkaufen zu müssen ist widerwärtig und der Umgang mit den Tigern ist barbarisch.»

7. Norwegen: Zu nahe an Gletschern stehen

Bei den Gletschern in Norwegen stehen nicht umsonst Warnschilder und Abgrenzungen. Dies scheinen Touristen jedoch nicht ernst zu nehmen.

«Die meisten wissen, dass steile Buchten und Wildflüsse gefährlich sind. Wenn Naturphänomene in Norwegen dann auch noch eingezäunt sind, bedeutet das, dass sie viel gefährlicher sind, als wir uns denken können!», warnt ein Einheimischer.

8. Grossbritannien: In der U-Bahn laut sprechen

Touristen regen die Briten besonders auf, wenn sie in der U-Bahn laut reden, vor allem zu Stosszeiten. «Wir sind nicht zum Spass in dieser Bahn und auch nicht wirklich freiwillig.[...] Wir sind müde, weil wir Engländer sind - d.h. mind. 50% von uns sind verkatert. Auch in den besten Momenten mögen wir es nicht, viel zu kommunizieren, geschweige denn, lauten Touristen zu zuhören», erklärt ein englischer Teilnehmer online.

9. Australien: Auf der falschen Strassenseite fahren

In den meisten Ländern fährt man auf der rechten Seite der Strassen. In Australien ist dies jedoch anders - was Touristen oftmals vergessen. Dies kann zu gefährlichen Verkehrsunfällen führen. Die Bewohner können nicht nachvollziehen, wieso Touristen die Verkehrsteilnehmer so in Gefahr bringen. «Noch schlimmer wirds, wenn sie sich darüber beschweren, dass die Australier auf der falschen Strassenseite fahren. Ähm nein, eigentlich tut ihr das.»

10. Indonesien: Motorräder mieten

In Südostasien sind die Strassen nicht gerade befahrbar. Sie sind voller Schlaglöcher und es bestehen kaum Verkehrsregeln. Für Einheimische sind Amateur-Touristen, die Motorräder mieten, meist ein sehr gefährliches Hindernis.

11. Indien: Fotoaufnahmen von Slums

In Indien können die Leute nicht nachvollziehen, weshalb Ausländer von der Armut fasziniert sind und Fotos aufnehmen. «Die Slums ohne Einladung mit auffälligen Spiegelreflexkameras zu betreten ist etwas irritierend. Wir sind hier nicht im Zoo, wo man Kinder ohne Erlaubnis fotografieren kann. Hier wohnen arme Menschen, die versuchen, ihren Tagesgeschäften nachzugehen.»

12. USA: Die Amischen anstarren

Im mittleren Westen der USA beschweren sich die Amerikaner über Touristen, die der amischen Gesellschaft zu nahe treten. «Die Amischen möchten nicht fotografiert werden. Wenn ihr also eine Gegend der Amischen besucht, stellt sicher, dass ihr die Erlaubnis für Fotos einholt. Ebenso wenig solltet ihr sie anstarren», rät eine Amerikanerin bei der Umfrage.

13. Kroatien: Selfies an den Plitvicer Seen

Obwohl Touristen immer wieder gewarnt werden, riskieren sie im Nationalpark der Plitvicer Seen immer noch ihr Leben für das perfekte Foto. «Mehrere Menschen sind gestorben oder wurden verletzt, während sie in der Nähe der Klippen Selfies machen wollten.» Gemäss der Einwohner müssen Touristen verstehen, dass «kein Foto es wert ist, das Leben zu riskieren.»

14. Brasilien: Favela-Touren

Ähnlich wie in den Slums in Indien, sind auch Touristen in Brasilien von der Armut in den Favelas fasziniert, was die Brasilianer in Verzweiflung bringt. «Ich kann gar nicht ausdrücken, wie nervig es ist, wenn man getarnte Jeeps durch diese Strassen fahren sieht; Touristen mit breitem Lächeln im Gesicht und grosser Kamera in der Hand. Sie bewundern sozusagen ein städtisches Kriegsgebiet, fotografien leidende Menschen und ziehen sich dann zurück, um ihre überteuerten Caipirinhas zu schlürfen.»