Show endet in einem Desaster: Kosovarisches Hochzeitspaar stürzt mit dem Lift ab

Wer schon mal an einer albanischen bzw. kosovarischen Hochzeit zu Gast war, weiss, dass sie dort keine Kosten scheuen. Es werden 400 Leute eingeladen, feines Essen serviert und ein super Sänger engagiert, nur um den Gästen den bestmöglichen Service anzubieten.

Doch vielmals geht es auch darum, den anderen unter die Nase zu reiben, was man sich alles leisten kann. Wurden letztes Jahr noch Bräute per Helikopter abgeholt, hat sich in diesem Jahr ein Hochzeitspaar aus Malisheva (Kosovo) etwas ganz Besonderes ausgedacht: Mit einem Lift in den Hochzeitssaal emporzusteigen. Das ging jedoch gründlich schief.

Wie Videoaufnahmen nämlich zeigen, war das Paar im Saal angekommen, als der Aufzug ungebremst wieder in die Tiefe stürzte. Laut albanischen Medien soll sich der Bräutigam nur kleine Schrammen zugezogen haben, die Braut hingegen habe sich die Hand gebrochen.

Wir wünschen dem Paar gute Besserung und hoffen, dass sie das Hochzeitsfest in naher Zukunft nachfeiern können!