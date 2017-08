Laut der Suva ereignen sich jährlich rund 17'000 Velounfälle in der Schweiz. Das Ergebnis sind oft Schädelverletzungen. Durch das Tragen eines Velohelms kann das Risiko einer Kopfverletzung bei Unfällen nachweislich gesenkt werden. In den letzten Jahren verzeichnete das Bundesamt für Statistik vor allem bei Velonfällen steigende Tendenz. Obwohl es weniger Tote gegeben hat im 2015 und 2016, stieg die Zahl der Verletzten bis Schwerverletzten an. Das ist vor allem auf das aufkommen von E-Bikes zurückzuführen.

Helmpflicht für Velofahrer

Für herkömmliche Fahrräder und E-Bikes mit schwachem Motor ist es nach wie vor nicht obligatorisch, einen Velohelm zu tragen. Nur Elektrovelos mit starkem Motor, die auch mit einem Nummernschild auf der Strasse eingelöst werden müssen, gilt eine Helmpflicht. Verschiedene Stellen, wie zum Beispiel die Suva, sehen eine Helmpflicht nicht als realistisch für Velofahrer. Einerseits müsste man dann auch kurze Strecken verbüssen. Innerhalb des Quartiers beispielsweise. Obwohl man gar nie richtig auf der Strasse war, wo man mit dem Verkehr in Berührung kam.

Die Verfolgung entsprechender Delikte würde bei der Polizei Ressourcen forden, die besser an anderen Stellen eingesetzt sind. Zum Beispiel bei der Geschwindigkeitskontrolle oder dem Handyverbot während der Fahrt. Begrüsst wird daher die Unterstützung bei der Prävention, damit Betroffene immer mit Helm unterwegs sind, sobald sie sich im Verkehr bewegen.

Neuer Velohelm mit coolen Gadgets

Er wird leider immer noch von vielen Velofahrern als lästiges Übel angesehen. Nicht nur bei Jugendlichen, auch ältere Leute verzichten öfter mal auf den Kopfschutz. Ein Velohelm mit coolen Gadgets könnte das in Zukunft vielleicht ändern. Zumindest sind seine attraktiven Nebenfunktionen Grund genug, den Helm beim Velofahren aufzusetzen.

So schickt ein eingebauter Sensor beispielsweise eine SOS Nachricht an den gespeicherten Notfallkontakt, wenn er einen schweren Stoss oder Sturz erkennt. Gleichzeitig werden automatisch Warn-Blinklichter am Helm aktiviert. Über eine ergonomische Fernbedienung am Lenker oder an den Tasten direkt am Helm können Sie ausserdem die Beleuchtung am Hinterkopf einstellen, via Bluetooth Musik hören, ja sogar eine Freisprechanlage für Telefonate ist eingebaut.