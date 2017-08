Sie begannen, seine Füsse zu fressen: Geheimnisvolle Meerestiere greifen 16-jährigen Jungen an

Sam Kanizay (16) ging am Samstagabend an einem Strand nähe der australischen Stadt Melbourne baden. Als er nach 30 Minuten aus dem Wasser kam, waren seine Füsse blutüberströmnt. Dutzende kleine Wunden klafften an seinen Knöcheln. Nachdem die Blutung nicht zu stoppen war, wurde er vor seinem Vater ins Krankenhaus gebracht. Dort stand man jedoch vor einem Rätsel: Was waren das für Löcher, die sich in Sams Füsse gebohrt hatten?

Vater Kanizay beschloss, das Zepter selbst in die Hand zu nehmen. Mit einer Angel und rohen Fleischstückchen im Gepäck ging er am nächsten Tag zurück zum Strand und warf seinen Köder aus. Aufnahmen zeigen, wie hunderte kleine Kreaturen das Fleisch verschlingen. «Niemand weiss, was für Tiere das sind. Sowohl Gift- als auch Meeresexperten konnten die genaue Rasse dieser Meerestiere nicht ausfindig machen», so Kanizay.

Während die einen davon ausgehen, dass es sich um Quallenlarven handle, könnten es laut anderen Meinungen auch Seeläuse sein. «Sie sind Aasfresser und bedienen sich bei blutigen Fischkadavern. Ausserdem sind sie sehr klein, deshalb kann man auch deren Bisse nicht auf Anhieb bemerken», so Meeresbiologe Michael Keough.

Trotz dieses «Unfalls» will Sam Kanizay wieder am selben Strand baden gehen. «Ich gehe definitiv wieder dort schwimmen. Es war wahrscheinlich nur ein Einzelfall», sagt er gegenüber «Dailymail».