«Sie dürfen keinen Umgang mit Männer pflegen»: Diese Regeln mussten Zürcher Lehrerinnen früher befolgen

Lehrerinnen müssen «mindestens zwei Unterröcke tragen» und dürfen abends nicht mehr rausgehen. Das steht auf einer Liste mit absurden Regeln für Lehrerinnen aus dem Jahr 1915, die zur Zeit im Internet kursiert. Weitere absurde Forderungen sind, dass sie «keinen Umgang mit Männern pflegen», «sich nicht verheiraten» und sich «nicht in den Eisdielen der Innenstadt herumtreiben» sollten.

Ist die Liste echt?

Im Netz wird wild über die Liste spekuliert. Angeblich soll es sich um Auszug aus einem Vertrag der Stadt Zürich für die Anstellung von Lehrerinnen aus dem Jahr 1915 handeln. Doch was ist da dran? Mussten Lehrerinnen in Zürich tatsächlich einen solchen Vertrag unterschreiben, damit sie einen Job bekamen?

Andreas Hoffmann, Leiter des Zentrum für Schulgeschichte der Pädagogischen Hochschule Zürich, sagt gegenüber dem «Spiegel», dass ihm bei seinen Recherchen ein Original eines solchen Vertrages nie begegnet sei. Allerdings könne es dennoch sein, dass es sich dabei um ein echtes Reglement handelt.

Angst vor Sittenzerfall und Moralverlust

1915 habe in der Schweiz ein akuter Lehrermangel geherrscht, weil die Männer in den Ersten Weltkrieg eingezogen wurden, erklärt Hoffmann. Viele Frauen mussten plötzlich anfangen zu arbeiten und nicht wenige habe es in den Lehrerberuf gedrängt. Wegen des grossen Ansturms, konnten die Schulen sehr wählerisch sein und hätten durchaus Regeln aufstellen können, wie sich die Frauen im Beruf zu verhalten haben. Ein Grund dafür war wohl die Angst vor einem Sittenzerfall und Kontrollverlust an den Schulen.

Auch Männer unterlagen strengen Regeln

Doch die Strenge betraf nicht nur Frauen. In einem Interview mit dem Zentrum für Schulgeschichte schreibt die PH Zürich, dass die Reglemente gegenüber männlichen Lehrpersonen wahrscheinlich anderslautend, aber aus heutiger Sicht genau so streng gewesen waren.

Historisch belegt ist auf jeden Fall eine Regel für junge Lehrer von früher: Sie sollten sich aus moralischen Gründen nicht vor Bahnhöfen und in Wirtshäusern herumtreiben. Die Vorschrift für Frauen, dass der Besuch in der Eisdiele nicht gestattet war, ist also gar nicht so abwegig.