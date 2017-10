Sie hatte grosses Glück! Frau erblindete fast wegen Halloween-Make-Up

Die 25-jährige Emmajane Duffy dachte sich nichts dabei, als sie sich letztes Wochenende für eine Halloween-Party vorbereitete. Sie wollte einen gruseligen Zombie darstellen.

Sie feiere in einem Club und besserte das Make-Up immer wieder auf. Plötzlich fiel etwas Glitzer in ihre Augen und sie begannen fürchterlich zu beissen. Duffy versuchte den Schmerz mit Papiertüchern und Augenwäsche zu lindern - doch nichts hat geholfen. Um drei Uhr morgens war ihr Lied komplett zugeschwollen. «Es fühlte sich an, als wäre ein Stück Glas in meinem Auge und würde es aufschlitzen.»

Trotz allem ging sie noch nicht zum Arzt, sondern nach Hause um zu schlafen.

Am nächsten Morgen konnte sie beide Augen nicht mehr öffnen. Nur dank Siri auf ihrem iPhone konnte sie ihren Freund anrufen, der sie abholte und ins Krankenhaus brachte. Er musste ihr beim Anziehen helfen. Die Ärzte sagten ihr, sie hätte um das ganze Auge herum oberflächliche Schnitte. Nach vier Tagen konnte Emmajane Duffy erstmals wieder sehen. Allerdings braucht sie nun ein Leben lang eine Brille. «Ich werde mich nie wieder mit billigem Make-Up schminken.» sagt sie heute.