Sie ist fast 50 Zentimeter lang: Hitlers Unterhose für 6400 Franken versteigert

Schlabbrig und fast 50 Zentimeter lang. So sieht Adolf Hitlers Unterhose aus, die er im April 1938 in einem Hotel in Graz (Ö) vergessen haben soll. Jetzt wechselte der Riesen-Schlüpfer den Besitzer: Das «begehrte Stück» kam im US-Bundesstaat Maryland für über 5600 Euro (ca. 6400 Franken) unter den Hammer.

Wie der «Spiegel» berichtet, habe die Unterhose einer österreichischen Familie gehört, die Besitzer des Parkhotels in Graz gewesen seien. Nun habe sich ein Enkel dazu entschlossen, aus dem Stückchen Stoff Geld zu machen. Und das ist ihm offenbar gelungen.

«Näher kann man Adolf Hitler nicht kommen», so der Auktionator. Wahrscheinlich werde der neue Eigentümer die Unterhose zu Hause einrahmen und aufhängen. Was er wirklich damit machen wird, ist unklar.

Letztes Jahr wurde in London bereits ein Höschen von Hitlers Geliebten Eva Braun für rund 3500 Franken versteigert.