«Sie kümmert sich sehr gut um mich»: Mutter zieht zu 80-jährigem Sohn ins Altersheim

Je mehr es Mütter geniessen, dem eigenen Kind beim Grosswerden zuzusehen, desto schwieriger fällt ihnen die Trennung. Ada Keating (98) hatte diese Sorgen nicht. Ihr Sohn Tom (80) lebte fast sein ganzes Leben lang bei seiner Mutter in Liverpool. Verheiratet war er nie.

Leider kam 2016 schliesslich doch die Trennung. Der ehemalige Maler musste laut «Liverpool Echo» in ein Altersheim umziehen, weil er auf mehr Pflege und Hilfe im Alltag angewiesen war. Lange hielten sie es ohne einander aber nicht aus: Nur ein Jahr später folgte die taffe Mutter ihrem Sohn in das «Moss View Care Home». Sie wollte sich vor Ort um ihren Sohnemann kümmern. Oder um es in Worten der 98-Jährigen auszudrücken: «Du hörst niemals auf, eine Mutter zu sein».

So verbringen sie ihre gemeinsame Zeit meist mit Gesellschaftsspielen oder schauen zusammen fern. Am Abend wünscht Mama Ada, wie in alten Zeiten, ihrem Sohn in seinem Zimmer gute Nacht, ehe sich beide am nächsten Morgen wieder mit einer herzlichen Umarmung begrüssen. Auch Sohn Tom ist vom Umzug seiner Mutter begeistert. «Sie kümmert sich sehr gut um mich», findet der 80-Jährige. «Manchmal sagt sogar sie, dass ich mich benehmen solle», witzelt er.

Das ganze Interview auf Englisch: