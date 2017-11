Sie sind beste Freundinnen: Diese 4-Jährigen denken, sie seien Zwillinge

«Wir haben am gleichen Tag Geburtstag und die gleiche Seele.» Mit diesem Satz begründen die beiden 4-Jährigen ihre Überzeugung, Zwillinge zu sein. Am besten man versucht gar nicht, ihnen das Gegenteil zu sagen. Sie heissen Jia Sarnicola and Zuri Copeland. Seit sie sich vor zwei Jahren in der Schule kennenlernten, sind die beiden beste Freundinnen. Sie verbringen am liebsten jeden Tag zusammen.

Wie man sieht, sehen die Mädchen vollkommen verschieden aus. Trotzdem sind sie irgendwann auf den Gedanken gekommen, dass sie Zwillinge sein könnten. Seit dem erzählen sie es jedem, den sie kennen.

Ihre Mütter sagen, dass sie sehr stolz auf ihre Töchter sind, die nicht ihre Unterschiede, sondern nur die Gemeinsamkeiten sehen. Jias Mutter, Ashley Riggs Sarnicola, findet, dass dies eines der tollsten Dinge ist, wenn man in einer multikulturellen Stadt aufwächst, wie sie «ABC News» erzählt.

Die beiden verteidigen ihre Vorstellungen strikt. Wenn jemand das Gegenteil behauptet, werden sie wütend. Tatsächlich ist der Geburtstag der beiden zwei Tage auseinander. Davon wollen die Mädchen aber nichts hören. Letztes Jahr feierten sie ihre Geburtstags-Party zusammen, wie dies echte Zwillinge eben tun.