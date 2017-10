Sie sollten vermieden werden: Diese 5 Zutaten lösen Stress aus

Fühlst du dich oft gestresst und weisst nicht, wie du diesen Zustand verändern kannst? Neben einer guten Work-Life-Balance hilft unter anderem eine ausgewogene Ernährung, um ausgeglichen durch den Tag zu gehen. Manchmal ist Stress jedoch unvermeidlich und dabei sollte man gemäss Naturmediziner Dr. Josh Axe auf folgende Zutaten unbedingt verzichten, wie er in seinem Artikel auf Runtastic beschreibt. Die folgenden fünf Nahrungsmittel lösen in unserem Körper nämlich Stress aus:

1. Zucker

Wer auch immer dir erzählt hat, dass Schoggi die beste Therapie gegen Stress ist, der hat dich in die Irre geführt. Denn wer sich in einer Stress-Situation befindet, der sollte Zucker auf jeden Fall meiden. Da unser Körper in gestresstem Zustand ohnehin schon das Stress-Hormon Cortisol freisetzt, bedeutet eine Zuckerzufuhr nur zusätzliche Arbeit für den Körper. Das Cortisol hilft nämlich dabei, unseren Blutzuckerspiegel auszugleichen. Wenn wir also Zucker zu uns nehmen, muss der Körper noch mehr Cortisol ausschütten, um den Zuckerspiegel wieder auszubalancieren. Mag harmlos klingen, aber ein erhöhter Cortisolspiegel kann zu gesundheitlichen Schäden führen: Er kann z.B. Schlafprobleme, Kopfschmerzen und eine reduzierte Abwehrreaktion verursachen.

2. Künstliche Süssungsmittel

Dass Zucker ungesund ist, haben viele bereits erkannt und greifen deshalb zur künstlichen Variante wie «Assugrin», um ihren Kaffee zu süssen oder zu Light-Produkten. Nur leider ist dies nicht gesünder und die künstlichen Süssstoffe können ebenfalls gesundheitliche Folgen haben. Neben Kopfschmerzen, Stoffwechsel- und Herzkreislauf-Erkrankungen können sie auch eine Zuckersucht entwickeln, sodass man immer ein Verlangen nach süssen Nahrungsmitteln hat. Da Süsses sowieso vermieden werden sollte, gilt das Gleiche auch für künstliche Süssungsmittel um mögliche Suchtfolgen und Stress für den Körper zu verhindern.

3. Verarbeitete Kohlenhydrate

Kohlenhydrate füllen den Körper mit Energie und sind wichtig für den Start in den Tag. Stark verarbeitete Kohlenhydrate, wie z.B. Weissbrot, Gipfeli und viele weitere Gebäcksorten haben jedoch keinerlei Vorteile für unser Wohlbefinden. Raffinierte Kohlenhydrate haben wenig bis gar keinen Nährwert und bringen unseren Blutzuckerspiegel nur unnötig ins Schwanken. Besonders abgepackte Nahrungsmittel enthalten viel Natrium, damit sie länger haltbar sind. Natrium macht uns nicht nur sehr durstig, unser Körper speichert dadurch auch mehr Wasser. Dies führt zu erhöhtem Blutdruck und allgemeinem Unwohlsein, was dein Stresslevel erhöhen kann.

4. Alkohol

Zum Abendessen ein Glas Wein, um sich nach einem anstrengenden Arbeitstag zu entspannen: Klingt plausibel und wird sogar von so manchem Hausarzt empfohlen. Wenn man allerdings beim Feiern viel mehr als nur ein Glas Alkohol geniesst, tut man sich und seinem Stresslevel nichts Gutes. Bei zu hohem Alkoholkonsum wird nicht nur die Hormonproduktion, sondern auch der Blutdruck und die Herzfrequenz erhöht. Die meisten Alkoholgetränke enthalten auch viel Zucker - neben der Cola oder dem Saft, den man dazu mixt.

Im Rausch schläft man zwar schneller ein, der Schlafrythmus wird jedoch beträchtlich gestört. Ein weiterer Grund, in gestressten Lebenssituationen auf Alkohol zu verzichten und diesen nur in Massen zu geniessen.

5. (zu viel) Koffein

Leidenschaftliche Kaffeetrinker müssen sich keine Sorgen machen, denn man muss nicht vollständig auf Kaffee verzichten, um Stress zu reduzieren. Wer jedoch mehrere Tassen täglich konsumiert, der fühlt sich wahrscheinlich gestresster als Nichttrinker. Ein zu hoher Koffeinkonsum kann deine Nebennieren belasten und das Nervensystem anregen. Dies hat auch hohen Blutdruck und eine hohe Herzfrequenz zur Folge. Wer sich generell angespannt fühlt, der sollte Koffein von seinem Ernährungsplan streichen. Wichtig: Koffein ist nicht nur in Kaffee, sondern auch in gewissen Teesorten, Süssgetränken, Energy Drinks und sogar Schokolade enthalten.