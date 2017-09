Sie träumen nachts von uns: 11 Hunde-Fakten, die dich überraschen werden

1. Hunde träumen von ihren Besitzern.

Wie bei Menschen auch, hat der Schlafzyklus eines Hundes eine REM-Phase, in der am meisten geträumt wird. Eine Studie der Harvard Medical School fand heraus, dass Hunde ähnlich wie Menschen auch, von Sachen Träumen, die sie interessieren. Da das Leben eines Hundes so eng an das seines Besitzers gebunden ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass unsere Vierbeiner oft von uns träumen. Jööö.

2. Sie sind nicht farbenblind.

Obwohl viele meinen, dass Hunde nur schwarz weiss sehen, bewies eine Studie, dass ihre Augen doch zwei Farbrezeptoren haben. Menschen haben drei. Das erklärt warum wir ein deutlich anderes Bild als unsere Haustiere sehen.

3. Der Nasenabdruck eines Hundes ist so einzigartig wie ein menschlicher Fingerabdruck.

Dass keine zwei Hunde-Nasenabdrücke gleich sind ,ist eine weit verbreitete Vermutung. Der Canadian Kennel Club, der größte Dachverband der Rassehundezucht in Kanada, akzeptiert seit 1938 sogar Nasenabdrücke von Hunden als Identitätsbeweis.

4. Diese herzige Schlafposition ist eigentlich eine Schutztaktik.

Wenn sich Hunde zusammenrollen und einschlafen, ist es nicht nur unglaublich herzig, sondern hat auch noch einen Sinn: Es ist ein Instinkt, um sie vor potentiellen Raubtieren zu schützen. In dieser Position sind ihre wichtigsten Organe (die sich im Unterleib befinden) geschützt. Es könnte zudem heissen, dass sie kalt haben. Wenn dein Hund also ausgestreckt auf deinem Boden liegt, heisst es entweder, dass sie heiss haben oder sich super sicher fühlen.

5. Der Saluki ist die älteste Hunderasse der Welt.

Gewisse Wissenschaftler haben Salukis als die Hunderasse identifiziert, die es bereits in 329 v. Chr. in Ägypten gab. Das heisst, dass die Rasse schon über 2000 Jahre alt ist.

6. Gewisse Hunderassen haben gewebte Füsse.

Hunde, die historisch viel im Wasser arbeiten, haben gewebte Füsse, die ihnen das Schwimmen vereinfachen. Beispiele davon sind der Neufundländer und der portugiesische Wasserhund.

7. Sie können deine Emotionen durch den Ton deiner Stimme einschätzen.

Das menschliche Gehirn hat einen Audiokortex, der zwischen Stimmen und anderen Geräuschen unterscheiden kann. Der reagiert auf die Emotionen, die in der Stimme ausgedrückt werden. Laut einer Studie haben Hunde auch einen solchen Audiokortex, der sich an einem ähnlichen Ort des Gehirns befindet.

Da Hunde schon seit Jahrhunderten von Menschen gezüchtet werden, macht es auch Sinn, dass zumindest einen Teil ihres Gehirns für die Interpretation von menschlichem Verhalten eingesetzt wird.

8. Chinesische Adelige versteckten Pekingesen in ihren Ärmeln als eine Form der Attacke.

Pekingesen wurden als Wachhunde für Adelige im Kaiserreich China gezüchtet. Die Kaiser trugen die kleinsten, aggressivsten der Hunde in ihren Ärmeln und liessen sie frei, um verdächtige Menschen zu verscheuchen.

9. Welpen verspüren keine Reue.

Lass dich von diesen süssen kleinen Augen nicht täuschen: Laut Wissenschaftlerin Susan Hazel ist es «ziemlich klar, dass Hunde Reue weder spüren noch zeigen». Sie haben einfach gelernt, sich so zu benehmen, um ihre Besitzer zu besänftigen, wenn die kleinen Pelzknäuel Mist gebaut haben.

10. Wenn du über 30 Jahre alt bist, bist du älter als jeder Hund der zurzeit auf der Welt lebt.

Der älteste Hund ever, wurde 29 Jahre alt. Das heisst, dass jeder Hund heute mindestens nach 1987 geboren wurde.

11. Es gibt tatsächlich ein Paradies für Hunde-Liebhaber.

Es befindet sich in Costa Rica und heisst Territorio de Zaguates, oder «Land der Strassen-Hunde». Es ist ein von Freiwilligen geführtes Hundeheim, wo ungefähr 900 Hunde leben. Sie führen spezielle Wanderungen in den Bergen, wo man mit einer Hundearmee Gassi-Gehen kann. Falls man sich in einer der Vierbeiner verliebt, kann man ihn auch gleich mit nach Hause nehmen: Die Hunde sind nämlich alle adoptierbar.