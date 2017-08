Sind das echte Schatten? Strassen-Kunst sorgt für Verwirrung

Die Street Art von Damon Belanger in Redwood City bringt Leben in die kühle Stadt. Er malte etwa 20 Fake-Schatten auf die Strassen und kurbelt so unsere Fantasie an.

