Snapchat-Witz gerät ausser Kontrolle: Schülerin verkauft Bohnen als Drogen

Als Tricia vor Kurzem ein Projekt für ihren Biologieunterricht an der High-School machen musste, beschloss sie, damit ein bisschen Spass zu haben.

Für das Experiment musste sie Limabohnen einzeln in kleine Plastiktäschen verpacken. Weil die Bohnen in den Tüten ein bisschen wie Drogen aussahen, verschickte sie scherzend einen Snapchat davon, als wären die Limabohnen MDMA. Dazu schrieb sie «$20 pro Stück, melde dich [falls du was willst]».

Dann kam aber tatsächlich eine Antwort von einem potentiellen Kunden, der sofort anfing, Fragen zu stellen. Tricia sagte sogar, dass es Limabohnen seien, was den Interessent aber überhaupt nicht abschreckte. Er meinte nur, dass er noch nie davon gehört hätte und wie das Gefühl des High-Seins denn sei.

Danach hat Tricia den Scherz einfach weitergeführt und das Ganze auf Twitter gepostet, wo der Tweet innerhalb von wenigen Stunden viel Aufmerksam bekam. Inzwischen hat er schon über 46'000 Likes.

Obwohl die Twitter-User ihr geraten haben, die Bohnen zu verkaufen, will Tricia keine Fake-Drogen zur Verfügung stellen. Ihr Snapchat-Gesprächspartner wird wohl ziemlich enttäuscht sein.