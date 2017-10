So bist du endlich produktiv: Die 5 besten Zeitmanagement-Modelle

1. Das Paretoprinzip

Der italienische Ökonom Vilfredo Pareto stellte die These auf, dass wir 80 Prozent des Outputs mit 20 Prozent Input hinbekommen. Ist man beispielsweise ein Blogger und muss einen Newsletter schreiben und ein Youtube-Video drehen, soll man sich an den Leser/Zuschauerzahlen orientieren, insofern der Aufwand für beide Aufgaben gleich hoch ist. Erreicht der Newsletter mehr Leute als das Video, so sollte man - vom Paretoprinzip ausgehend - dem Schreiben eine höhere Priorität einräumen, weil der Output bei gleichem Input um einiges höher ist.

Überlege dir deshalb beim Erstellen deiner Liste, welche Aufgaben den grössten Output ergeben und erledige sie vor solchen, die am Ende bloss 20 Prozent des Outputs ergeben.

2. Die Eisenhower-Matrix

Der ehemalige US-Präsident entwickelte eine Vier-Felder-Matrix, die die Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit sortiert. In das erste Quadrat oben links kommen wichtige und dringende Aufgaben, die du sofort erledigen solltest. Zum Beispiel ein wichtiges Arbeitsdokument durchlesen. Oben rechts kommen alle Aufgaben, die zwar auch wichtig, aber nicht so dringend sind, also alles, was du vorplanen kannst. Zum Beispiel, wieder mal Sport zu treiben. Ins Quadrat unten links gehören Dinge, die dringend, aber nicht so wichtig sind. Zum Beispiel solche, die du an andere Menschen delegieren kannst. Das letzte Feld unten rechts soll dir am Ende helfen, alles auszusortieren, was weder wichtig noch dringend ist. In der Regel handelt es sich um «schlechte» Angewohnheiten, wie sinnlos auf sozialen Netzwerken rumzusurfen oder Games zu spielen, nur um eine «Entschuldigung» für die Prokrastination zu haben.

3. Die Pomodoro-Technik

Hier geht es um eine sinnvolle Abwechslung zwischen Arbeit und Pause. Die Technik wurde von Francesco Cirillo entwickelt und sieht eine Periode von 25 Minuten Leistung und anschliessenden fünf Minuten Ruhe vor. Nach vier solchen Intervallen steht eine längere Pause zwischen 15 und 30 Minuten an. Um sich in den 25 Minuten voll auf die Arbeit konzentrieren zu können, braucht es nicht nur ein hohes Mass an Disziplin, sondern gehört auch jede Ablenkung verbannt. Da wird nicht mit den Arbeitskollegen geschwätzt und nicht auf das Handy oder in die Mails geschaut. Irrelevante Tabs auf dem Computer zu schliessen, ist ebenfalls sinnvoll. Gleichzeitig darf man aber die fünf Minuten Unterbruch nicht vergessen. Im besten Fall verbringt man die Zeit draussen an der frischen Luft. Kurze, dafür intensive und konzentrierte Abschnitte tragen mehr zur Steigerung der Produktivität bei als eine stundenlange Beschäftigung mit demselben Thema ohne Pause. Wenn dir 25 Minuten als zu kurz erscheinen, kannst du die Arbeitszeit auch an deine persönlichen Bedürfnissen anpassen.

Während die beiden vorherigen Methoden darauf zielen, Prioritäten richtig einzusetzen, hilft die Pomodoro-Technik dabei, die Konzentration optimal zu nutzen. Sie ist besonders für Menschen, die selbstständig oder in einem flexiblen Rahmen arbeiten, interessant.

4. Timeboxing

Oft ist es nicht nur wichtig, sich seine Aufgaben einzuteilen, sondern sie vor allem auch zu visualisieren. Die Timeboxing-Tabelle hilft dir dabei. Zuerst überlegst du dir, wie viele Stunden pro Woche du arbeitest. Dann teilst du dir Zeitfelder mit verschiedenen Aufgaben ein. Eine Stunde für Mails, zwei Stunden für Sitzungen, eine weitere Stunde für ein Projekt, bevor du in die Mittagspause gehst. Dank diesem System widmest du dich gezielt nur den für diese Zeit gesetzten Aufgaben, fragst dich nicht, womit du eigentlich anfangen sollst und lenkst dich somit nicht ab. Ausserdem trödelst du nicht vor dich hin, sondern arbeitest auch unter einem gewissen Zeitdruck, aber ohne Hetze.

5. Salamitaktik

Eine Salami schneidest du in der Regel in kleine Stücke und legst sie dann aufs Brot. Genau so kannst du es mit den grossen Aufgaben machen. Du portionierst sie in Teilaufgaben. Ist die Komplexität erstmal reduziert, schreckst du in Zukunft nicht mehr vor dem riesigen Arbeitsberg zurück. Überschaubares Abarbeiten bringt dich deinem Ziel näher, als der Versuch, alles auf einmal zu fassen. Dadurch wird nicht nur die Motivation, sondern auch die Produktivität gesteigert, denn mehrere kleine Erfolge motivieren nachhaltig.

Hast du dein Zeitmanagement jetzt im Griff, kannst du als nächstes diese schlechten Angewohnheiten loswerden.