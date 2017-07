So bunt wird der Sommer: Diese Matratzen sind das coolste Accessoire im Pool

So bunt wird der SommerDiese Matratzen sind das coolste Accessoire im Pool

Es ist einer dieser heissen Sommertage: die Luft flimmert von der Hitze und das Thermometer sprengt die 30° Grad Marke. Jetzt gemütlich auf der Luftmatratze im Pool oder auf dem See treiben, ein Fuss im kühlen Wasser, in der Hand ein erfrischender Drink. Das sind in diesem Jahr die Trendsetter im Pool.

00.00 Uhr , Aktualisiert 09.36 Uhr 2 Reax

teilen teilen teilen