Es ist das Leid aller Frauen. Man lehnt sich übers Waschbecken und versucht krampfhaft möglichst nahe an den Spiegel zu kommen, damit das Make-up auch am gewünschten Ort landet. Viel einfacher sind da Schminkspiegel. Dieses portable Exemplar kann via USB angeschlossen werden, ist kompakt und optimal für Reisen geeignet.

Pinselchaos will keine Frau im Badezimmer. Noch schlimmer, wenn der Partner sich auch noch über rumliegende Pinsel beschwert. Mit diesem Pinsel Organizer können Sie Ihre liebsten Schönheitswerkzeuge in Zukunft auf Perlen betten.

Gut aufgeräumt ist die halbe Miete – gilt auch in Sachen Make-up. Dieser transparente Organizer braucht nicht viel Platz im Badezimmer und trotzdem bietet er genug Platz für alle möglichen Dinge wie Schminkpinsel, Eyeliner, Lipgloss, Puder und so weiter. Dank dem durchsichtigen Look sieht man auch immer gleich wo das gewünschte Objekt sich befindet und der Organizer ist ausserdem leicht zu reinigen.

Mit diesem kleinen Gadget können Sie richtig viel Geld sparen. Mit dem Silikon-Schwamm tragen Sie Make-up viel effizienter auf und verschwenden dabei nicht tonnenweise Material, weil es im Schwamm und nicht auf der Haut landet. Hygienischer als wiederverwendbare Make-up Schwämmchen ist er ebenso.

Das Leben ist manchmal schon grau genug. Dieses Set aus zehn unterschiedlich grossen Schminkpinseln bringt Farbe in den Alltag und sorgt dafür, dass Sie Ihr Make-up ab sofort noch präziser auftragen können.

Sie sind nicht einfach nur zuckersüss, sondern auch richtig praktisch. Die Pustetierchen in Form von Einhorn, Affe und Hündchen blasen die frisch lackierten Nägel per Knopfdruck im Nu trocken.

Als Deko setzen Sie in jedem Badezimmer Akzente, in ihrem Inneren verbirgt sich ganz praktisch Lippenbalsam in den Geschmäckern Vanille und Erbeere. Auch unterwegs werden die beiden Eulen immer das Gesprächsthema sein – so süss wie sie sind.

Perfektes Make-up wünscht sich jede Frau. Mit dem Liner-Designer sind der Lidstrich und andere Konturen plötzlich kinderleicht aufzutragen. Zusätzlich ist das kleine biegsame Tool auch für Reisen sehr gut geeignet. Hilft beim perfekten Lidstrich, auftragen von Lipliner oder beim formen der Augenbrauen.

Es ist immer das Gleiche! Man lackiert sich die Finger- oder Zehen-Nägel und das Fläschchen mit dem Nagellack steht immer an der falschen Stelle. In der Unachtsamkeit stösst man es dann auch noch um und der Inhalt verteilt sich auf dem Sofa, weil man die Maniküre ja unbedingt vor dem Fernseher machen wollte. Für dieses Problem gibt es Tweexy, den Nagellackhalter für die Hand.

Na wenn das keine Auswahl ist. Im kompakten Beauty Case mit Spiegel und drei Ebenen verstecken sich 28 verschiedene Lidschatten, 4 Wangenrouge, 18 Lippenstiftfarben, Lip- und Eyeliner. Damit ist das Make-up erstmal für eine Weile gesichert und gerettet.

Wer sagt, dass man etwas praktisches nicht mit noch mehr praktischen Funktionen verbinden kann? Dieser Schminkspiegel in Pink oder Silber ist gleichzeitig eine Powerbank fürs Handy. Optimal für unterwegs, egal ob bei schwindendem Akku oder dem Kontrollblick in den Spiegel.